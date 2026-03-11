Detuvieron a una banda de delincuentes que vendía y distribuía comida contaminada con cocaína

La Policía de la Ciudad desbarató una organización que comercializaba y distribuía mercadería impregnada con cocaína . En el operativo detuvieron a ocho personas extranjeras y decomisaron más de 15 toneladas de mercadería adulterada.

La investigación empezó el martes después de encontrar 11 bolsas con más de 60 kilos de alimentos contaminados con droga en una camioneta en Balvanera.

El caso empezó cuando el personal de la División de Investigaciones Comunales 3 vio en el cruce de avenida Rivadavia y Catamarca una camioneta Renault Kangoo descargando bultos de mercadería y obstruyendo la vía pública .

Interrogaron al conductor y este afirmó que trasladaba alimentos desde Liniers hasta un hotel de la zona. Ante la duda del contenido de las cajas, solicitaron la apertura y notaron una sustancia blanca que, al hacer el test de reactivos químicos, dio positivo para cocaína .

Encontraron un total de 62 kilos de comida adulterada con destino a Cipolletti. Eran alimentos como fideos, enlatados, snacks, carbón, fécula y frutos secos.

A partir del hallazgo, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 , a cargo de Sebastián Ramos y ante la Secretaría Nº 18 de Febré, ordenó un allanamiento en un predio ubicado en Palmar al 7200, Liniers.

Allí encontraron 301 bolsas de mercadería impregnada con cocaína : snacks, papas disecadas, carne envasada y otros alimentos; toda la comida pesó en total alrededor de 15.200 kilogramos .

Detuvieron a ocho personas , todas mayores de edad y de nacionalidad boliviana. También secuestraron siete teléfonos celulares, una máquina contadora de dinero, 120.000 pesos y documentación.

El magistrado interviniente dispuso la detención de los imputados por la infracción a la Ley de Drogas (23.727) en carácter de incomunicados y clausuró el lugar.

Las pericias posteriores determinarán la cantidad de droga encontrada en las bolsas incautadas.

