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Hay alerta amarilla por tormentas en una provincia para hoy

Redacción CNM marzo 26, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en algunos sectores de Jujuy .

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo aislado, ráfagas intensas y abundantes lluvias en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm , que pueden ser superados de manera local.

La alerta amarilla por tormentas afecta al suroeste por la tarde y la noche , mientras que para el centro y el norte de Jujuy, la alerta rige para la noche .

Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios y el nivel de alerta vigente en cada provincia, se puede consultar el apartado de alertas meteorológicas , donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.

Fuente: TN


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