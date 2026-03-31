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NACIONALES

Hay alerta amarilla por tormentas en 8 provincias para hoy, martes 31 de marzo

Redacción CNM marzo 31, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 31 de marzo en algunas zonas de Jujuy , Salta , Catamarca , Mendoza , San Luis , Córdoba , La Pampa y Buenos Aires -no incluye el AMBA-.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h y actividad eléctrica frecuente.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 65 mm , aunque pueden variar según la zona.

Fuente: TN


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