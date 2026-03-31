El tren Sarmiento funcionará con servicio limitado durante el fin de semana largo: no llegará a Once

El tren Sarmiento funcionará con servicio reducido desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril. Durante esos días, los trenes no llegarán a la estación Once y operarán únicamente entre Liniers y Moreno.

La medida fue confirmada por Trenes Argentinos y responde a una serie de obras de infraestructura que se realizarán durante el fin de semana largo.

Según informaron desde Trenes Argentinos, durante esos días se llevarán a cabo los siguientes trabajos:

Desde Trenes Argentinos advirtieron que las tareas podrían suspenderse en caso de condiciones climáticas desfavorables , lo que podría modificar el esquema previsto.

Por eso, se recomienda a los usuarios consultar el estado del servicio antes de viajar para evitar inconvenientes.

Fuente: TN