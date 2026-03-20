Hay alerta amarilla por tormentas en 8 provincias para hoy, viernes 20 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 20 de marzo en algunas zonas de Santiago del Estero , Santa Fe , Córdoba , Entre Ríos , La Rioja , San Luis , La Pampa y Buenos Aires -no incluye el AMBA-.

A su vez, ciertos sectores de Córdoba , Santa Fe y Entre Ríos se encuentran bajo alerta naranja , lo que indica fenómenos de mayor intensidad.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm , aunque en La Rioja, Mendoza y San Luis los valores serían menores, con registros estimados entre 15 y 30 mm .

El área será afectada por tormentas fuertes , algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 mm , que pueden ser superados de forma puntual.

Los horarios indicados son estimativos y pueden variar según la zona específica dentro de cada provincia , por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del SMN.

Fuente: TN