Hay alerta amarilla por tormentas en 10 provincias para hoy, sábado 7 de marzo

NACIONALES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en algunas zonas de Jujuy , Salta , Misiones , San Juan , Mendoza , San Luis , La Pampa , Neuquén , Río Negro y Chubut para este sábado 7 de marzo de 2026.

El área será afectada por tormentas , algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas mayores a 60 km/h .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm , que pueden ser superados de manera local. En las zonas más hacia el sur, como Neuquén, Río Negro y Chubut, los acumulados serán menores e irán desde 15 a 30 mm .

En el norte de Mendoza rige una alerta naranja : el área será afectada por tormentas fuertes , algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos. También pueden incluir granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm , que pueden ser excedidos en forma localizada.

Fuente: TN