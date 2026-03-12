Hallazgo astronómico: la NASA detectó un asteroide que pasará cerca de la Tierra este sábado

Un fenómeno astronómico volvió a captar la atención de la comunidad científica: los investigadores confirmaron que el asteroide 2026 EG1 pasará muy cerca de la Tierra, a una distancia menor que la que nos separa de la Luna. El objeto espacial será monitoreado en tiempo real por la NASA y observatorios de todo el mundo.

El dato surge de los cálculos realizados por especialistas que siguen la trayectoria de objetos cercanos a nuestro planeta. Según las estimaciones, el asteroide tiene entre 10 y 22 metros de diámetro y se desplaza a una velocidad de más de 34.000 kilómetros por hora .

El seguimiento del objeto fue realizado por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) , el organismo de la NASA encargado de vigilar asteroides potencialmente cercanos a nuestro planeta.

El asteroide fue descubierto el 8 de marzo , apenas seis días antes de su máximo acercamiento , lo que demuestra la rapidez con la que funcionan actualmente los sistemas de alerta astronómica.

Para analizar su trayectoria, los científicos utilizaron distintos métodos:

Los resultados confirmaron varios datos clave:

A pesar de lo llamativo del evento, los especialistas aclararon que no existe riesgo de impacto con la Tierra .

El seguimiento constante de objetos espaciales es una de las prioridades de las agencias espaciales. Actualmente, la NASA y otras organizaciones científicas controlan más de 41.000 asteroides cercanos a la Tierra .

Entre las principales razones de esta vigilancia se destacan:

Gracias a los avances tecnológicos y a la cooperación internacional, cada año se descubren miles de nuevos objetos que antes pasaban desapercibidos.

Un caso reciente fue el del asteroide 2024 YR4 , descubierto en 2024 por el sistema de alerta ATLAS .

En un primer momento, los cálculos indicaron una pequeña probabilidad de impacto con la Luna, lo que generó gran interés entre los científicos.

Sin embargo, nuevas observaciones realizadas con el Telescopio Espacial James Webb permitieron determinar que el objeto pasará de forma segura cerca de la Luna en 2032 , sin representar ningún riesgo para la Tierra.

La vigilancia de asteroides forma parte de la estrategia de defensa planetaria , una línea de investigación cada vez más importante en la astronomía moderna.

Uno de los avances más relevantes fue la misión DART , que demostró que una nave espacial puede impactar contra un asteroide y modificar su trayectoria.

Además, la mejora de los telescopios y de los sistemas de cálculo orbital permite anticipar con mayor precisión el movimiento de estos objetos.

Gracias a estos sistemas, los científicos pueden distinguir cuáles asteroides requieren vigilancia especial y cuáles, como 2026 EG1 , simplemente ofrecen una oportunidad para estudiar mejor el comportamiento de los cuerpos que viajan por el espacio cercano a nuestro planeta.

