Hallaron el cuerpo sin vida del joven que había desaparecido en Córdoba y hay dos detenidos

José Gabriel Allende, quien había desaparecido el domingo 22 de marzo en Mina Clavero , provincia de Córdoba , fue encontrado ayer sin vida y se desplegaron operativos policiales para expandir la investigación.

El hombre de 26 años había salido de su casa para reunirse con una amiga y un hombre desconocido. La Justicia no descarta nuevas detenciones y sigue reconstruyendo los hechos para averiguar que pasó con el joven.

Tras varios días de rastrillaje, su cuerpo fue hallado en en el balneario Los Elefantes, en Mina Clavero . Entre las principales hipótesis que maneja la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero , encabezada por Analía Gallarato, se incluye la posibilidad de que el cadáver de Allende haya sido abandonado en la zona pocas horas antes, posiblemente durante la madrugada del viernes. Este hecho, junto a la ausencia de intentos de ocultamiento, refuerza la presunción de un crimen .

En el marco de la investigación, dos hombres fueron detenidos. Aunque las autoridades todavía intentan determinar el grado de participación de los arrestados en los hechos, el personal policial incautó varios teléfonos celulares, ropa y un vehículo relacionados a los sospechosos. Estos elementos serán analizados pericialmente para establecer su relación con la muerte, según detalló ElDoce.TV .

Dentro de las hipótesis de lo sucedido, consideran un presunto conflicto . En esta línea de investigación se teoriza que hubo un ajuste relacionado al narcomenudeo , surgido tras un encuentro durante el lunes por la madrugada.

Posiblemente, Allende fue enviado a realizar una entrega, lo que derivó en el hecho. El registro más reciente del joven con vida fue proporcionado por una cámara de seguridad, que lo captó caminando solo en la zona cerca de las 6 de la mañana tras haber estado acompañado por sus amigos hasta la madrugada, según reconstruyó el entorno familiar y consignó El Doce .

El domingo previo a la desaparición, José Gabriel Allende salió de su domicilio en Mina Clavero para encontrarse con amigos en la plaza Centenario de Villa Cura Brochero . Permaneció allí hasta aproximadamente las 3 de la madrugada del lunes, momento en el que envió un mensaje a su sobrino avisando que iría a la terminal de Brochero al baño. Esa comunicación constituye hasta el momento el último contacto establecido por el joven.

La hermana del joven, Luciana, reveló que luego de que Allende se vaya de la plaza, se habría reunido con otras personas. Según el relato, el hombre se encontró con un conocido, la novia de este y con un tercer joven ajeno a su círculo habitual . El grupo caminó en dirección a Mina Clavero y se detuvieron frente a un kiosco muy concurrido en la zona. Allí, la pareja ingresó a comprar mientras Allende permanecía afuera junto al desconocido.

La familia sostiene, que en esa esquina el joven habría recibido de manos del desconocido un envoltorio para realizar una entrega de objetos: “Me dicen que este desconocido le da a mi hermano un envoltorio para que mi hermano haga un pasamano , que cuando mi hermano va a llevar esto en la esquina de ese kiosco, lo golpean y cuando mi hermano cae al piso le roban el celular y sale corriendo ”.

Luego del incidente, el grupo se dirigió a una vivienda próxima al centro de salud de la plazoleta Merlo con el objetivo de cargar el celular de uno de ellos e intentar ubicar mediante una llamada al presunto ladrón y así recuperar el dispositivo robado . “Supuestamente ahí coordinaron para que a mi hermano le devuelvan su celular y bajan un par de cuadras más abajo”, contó Luciana.

Según la cronología que manejan los investigadores y la familia, el joven que estaba acompañado de la novia decidió regresar en algún punto del trayecto, mientras José Gabriel Allende optó por quedarse solo. La última evidencia, captada por cámaras de seguridad, se lo observa cerca de las 6 caminando sin compañía.

Fuente: Infobae