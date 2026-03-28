Estos 5 pueblos a menos de 100 km son ideales para quienes trabajan remoto

La idea de mudarse al campo dejó de ser una fantasía romántica para convertirse en un proyecto concreto para miles de familias y trabajadores remotos. La búsqueda es clara: más espacio, menos ruido, propiedades accesibles y una vida cotidiana que no esté marcada por el ritmo frenético del AMBA. Pero hay un requisito que hoy define cualquier decisión: la conectividad.

Sin una buena conexión a internet, el teletrabajo, la educación virtual y hasta la vida social digital se vuelven inviables. Por eso, la presencia de fibra óptica —o al menos de la red troncal que permite ofrecerla— se volvió un factor determinante a la hora de elegir un pueblo.

Según datos abiertos de ARSAT, varios pueblos bonaerenses fuera del AMBA ya están integrados a la Red Federal de Fibra Óptica. Entre ellos, cinco se destacan por su cercanía a la General Paz, su identidad rural y su potencial para quienes buscan cambiar de vida y de casa sin desconectarse del mundo.

La expansión de la fibra óptica en pueblos bonaerenses abre un escenario que hace pocos años era impensado: vivir en el campo sin perder acceso a servicios digitales de calidad.

Uribelarrea, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Lobos y Navarro son solo cinco ejemplos dentro de un mapa que empieza a transformarse. Todos están fuera del AMBA, todos están a menos de 100 km de la General Paz y todos figuran como localidades conectadas en los datos abiertos de ARSAT. Para quienes sueñan con mudarse al campo pero necesitan seguir conectados, estos pueblos muestran que la vida rural y la vida digital ya no son mundos incompatibles.

Fuente: La Nación