Habló el viudo de la peluquera que se suicidó luego de que unas gitanas la estafaran

El viudo de Merlín Díaz , la peluquera de 30 años que se mató al tomar ácido muriático luego de haber sido estafada por tres mujeres gitanas, habló después de la tragedia y contó cómo fueron los últimos momentos de su pareja.

“Yo noté algo extraño porque ella me pidió que me vaya dos horas de mi casa. Yo no sabía de las gitanas y que querían entrar acá”, recordó Lewis Joel Celestino en diálogo con Telenoche . “ Ese día me abrazó, me dio un beso, yo no sabía que iba a ser el último ”, sumó el hombre que llevaba 8 años de relación con la víctima.

Más tarde ese día, Celestino dijo que, mientras él estaba trabajando, le llegó un mensaje de Díaz que le llamó la atención. “Me escribe: ‘ Amor, disculpame por lo que te hago enojar, por esconderte cosas ’. Yo pensé que era la letra de una canción, así que la llamé porque me pareció raro y no me contestó”, indicó.

Minutos después, le llegaron mensajes de Merlín pidiéndole ayuda tras haberle confesado que había tomado ácido muriático para quitarse la vida. “ Me decía que le dolía mucho y me pedía ayuda . Cuando llegué la encontré tirada en el piso, ella solo me pedía perdón ”, detalló.

En medio de la desesperación, el hombre intentó averiguar lo que estaba pasando. En sus últimos momentos, la peluquera llegó a decirle que las gitanas le habían robado sus ahorros . “Yo le dije que la plata no importaba y que iba a estar bien”, agregó Celestino. Sin embargo, a pesar de que la llevó al hospital, murió poco después de ingresar.

El viudo de Díaz también contó que descubrió la carta que ella le había dejado y que a partir de ese momento, comenzó a entender qué era lo que había pasado y el rol que habrían tenido las gitanas en el fatal suceso.

“ Son muy malas personas, no pueden estar libres . Yo solo pido justicia, que aparezcan y que paguen el daño que me hicieron a mí, a la mamá de Merlín, a sus hermanos, a todos”, cerró el hombre visiblemente conmovido.

Todo comenzó el 15 de enero cuando las acusadas entraron al local de Merlín Díaz, ubicado en la localidad de Ingeniero Budge, y comenzaron a entablar una relación con ella mientras se atendían.

En esas charlas, Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanich y María Silvia Mitrovich lograron convencer a Díaz de que alguien le había hecho un “ trabajo malicioso ” y que, por ese motivo, no podía progresar con su negocio. Ellas le aseguraron que podía hacerle una “ limpieza espiritual ” para que le empiece a ir mejor económicamente.

El 20 de enero, las gitanas volvieron a la peluquería de Merlín y le pidieron que les entregara todos sus ahorros en efectivo, que sumaban un total de 14 millones de pesos . Supuestamente, una vez que realizaran la “limpieza” le iban a devolver los billetes, pero eso nunca sucedió.

Con el correr de las horas, Merlín entró en desesperación y tomó una botella de ácido muriático para quitarse la vida . “Mire señora, por su culpa mire lo que voy a hacer ahora”, le dijo en un video a una de las gitanas antes de beber la sustancia.

La causa está a cargo del fiscal Ignacio Torrigino , quien en diálogo con Telenoche confirmó que hay una orden de detención para las tres acusadas.

Por otra parte, indicó que la calificación preliminar del caso es “ estafa ”, que prevé una pena máxima de 6 años de prisión. Sin embargo, sostuvo que con el avance de la investigación, podrían agregarse agravantes.

Fuente: TN