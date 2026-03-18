Gustavo Sáenz le respondió a Cristina Kirchner luego de que lo vinculara con coimas en la causa cuadernos: “Intenta ensuciarme”

CÓRDOBA.- El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a confrontar a la expresidenta Cristina Kirchner, quien lo vinculó ayer en su declaración indagatoria con un presunto armado de la causa judicial de los “cuadernos”. “Intenta ensuciarme con mentiras y difamaciones “, afirmó.

Cristina Kirchner, sin nombrarlo, se refirió durante su declaración en Comodoro Py a un episodio ocurrido en 2019 cuando en una nota publicada por el periodista Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, daba datos de presuntas maniobras de extorsión vinculadas al falso abogado Marcelo D’Alessio (condenado a 13 años por intentos de extorsión) y Carlos Stornelli (el fiscal que investigó la causa “cuadernos”). En ellas, el letrado D’Alessio habría mencionado como “ recaudador" del fiscal a Sáenz.

Este martes, el mandatario provincial se defendió de las acusaciones a través de sus redes sociales. Junto a un extenso mensaje, compartió un video de la exposición del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, durante la Comisión de Libertad de Expresión en 2019, que lo desvinculó de la causa y afirmó que no existía ningún tipo de participación del dirigente en los hechos investigados. Nunca estuvo imputado en la causa.

“¡Voy a refrescarle la memoria a usted y a Mayra Mendoza, que en esa época era diputada nacional y seguramente se olvidó o finge demencia porque le conviene. En este video, el juez Ramos Padilla habla sobre mí en la Cámara de Diputados de la Nación", comenzó el salteño.

Una vez más, la expresidenta @CFKArgentina intenta ensuciarme con mentiras y difamaciones. Hace poco, un exdiputado nacional de La Cámpora fue imputado por crear cuentas falsas para difamarme, escondido cobardemente en perfiles falsos. Hoy hace lo mismo en Comodoro Py. Voy a… https://t.co/6YMuGBPHFu pic.twitter.com/y8ccHq0hc2

“ Un baño de humildad le vendría bien. No espero que pida disculpas, pero sí que tenga la grandeza de dar un paso al costado del PJ. No puede ser el juguete de su hijo y sus amigos. Que la historia la juzgue", arremetió contra la exmandataria, quien desde su prisión domiciliaria, en San José 1111, sigue manejando los hilos del espacio.

“La pyme familiar de la Sra., su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo , desde Buenos Aires , las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones. ¿Por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en Salta ? ¿Por qué, Sra. Cristina decide a dedo quién va a conducir el PJ en estas provincias y no sus afiliados?”, cuestionó Sáenz entonces.

Recordó la fundación del Partido de la Victoria ( PV ) que se instaló formalmente en 2003 , año en el que fue elegido Néstor Kirchner como presidente . El objetivo de su creación fue agrupar sectores políticos independientes, que no pertenecían a la estructura tradicional del PJ.

“ Vuelvan al Partido de la Victoria , no sigan destruyendo al PJ . Cambiaron las cosas, ahora deciden por Zoom las intervenciones partidarias, las sanciones y expulsiones. Cambió todo, pero en el PJ nacional siguen los mismos de siempre . Le llaman renovación al reciclaje . La Patria somos todos, pero el PJ son ellos”.

Fuente: La Nación