Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, EN VIVO: Trump advirtió a Teherán qué sucederá si bloquea embarcaciones petroleras en el Estrecho de Ormuz

NACIONALES

Donald Trump publicó en su cuenta de Truth que si Teherán "hace algo que frene el flujo de petróleo" en esa región "será atacado por Estados Unidos 20 veces más duro que hasta ahora". Fue luego de un contacto telefónico que el presidente estadounidense mantuvo con su par ruso, Vladimir Putin , quien dio su apoyo al nombramiento de Mojtaba Khamenei, hijo y sucesor del ayatollah eliminado en la ofensiva, como nuevo líder supremo de Irán. Salto en el precio del petróleo, que ya superó los US$ 100 el barril por el conflicto.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, puso sobre los iraníes la responsabilidad de poner fin al régimen de los ayatolás en Irán, asegurando que "romper el yugo de la tiranía depende, en última instancia, de ellos".

"No cabe duda de que, con las acciones llevadas a cabo hasta ahora, estamos quebrándoles, y aún nos queda por hacer", dijo el mandatario en una visita al Grupo de Trabajo Nacional de Salud junto al ministro de Sanidad, Haim Katz.

Y continuó: "Ya estamos logrando un cambio serio en el estatus de Israel en la región".

Israel defiende desde el inicio de su ofensiva junto a EE.UU. contra Irán que desmantelar el régimen de los ayatolás es uno de sus objetivos, junto a minar las capacidades de misiles balísticos y nucleares iraníes.

China afirmó que adoptará las "medidas necesarias" para salvaguardar su seguridad energética ante las tensiones en Oriente Medio y pidió garantizar suministros de energía "estables y fluidos" ante el impacto del conflicto en la producción y las rutas de exportación en la región.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun señaló hoy en rueda de prensa que la seguridad energética es "crucial para la economía mundial" y afirmó que todos los países tienen la responsabilidad de garantizar la estabilidad del suministro.

Las repercusiones del conflicto sobre el estrecho de Ormuz afectan de forma directa a China, que recibe a través de esa vía en torno al 45 % del petróleo que importa desde Irán y varios países más.

Guo añadió que Pekín adoptará medidas para proteger su seguridad energética, aunque no precisó las políticas concretas que pondrá en marcha el país.

El precio del barril de brent cae en la apertura de este martes más del 6 %, hasta situarse en el entorno de los 92 dólares, en un contexto de fuerte volatilidad por la escalada bélica en Oriente Medio. A las 7 horas (6.00 GMT), los contratos de futuros del brent de más próximo vencimiento caen el 6,53 % respecto al cierre del lunes, hasta esos 92,44 dólares el barril.﻿

En la víspera, el precio del petróleo, que llegó a dispararse casi un 29 %, hasta situarse cerca de los 120 dólares -máximos desde 2022-, cerró finalmente con un repunte del 6,76 % en el mercado de futuros de Londres.

Todo ello en una jornada volátil en la que el petróleo se disparó ante el creciente temor a una interrupción de suministro en el estrecho de Ormuz derivada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la escalada a otros países de la región.

No obstante, el crudo redujo drásticamente la subida después de que Donald Trump dijera a última hora de la tarde de ayer en Estados Unidos que la guerra con Irán está "prácticamente terminada". Además, el presidente estadounidense aseguró en una entrevista con CBS que está planeando "tomar el control" del estrecho de Ormuz.

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntó un 2,88 % este martes, espoleado por la bajada en los precios del crudo y el cierre en verde de Wall Street, y recuperando parte de las fuertes caídas de la sesión previa, en la que se desplomó más de un 5 %.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 1.519,67 puntos, hasta situarse en 54.248,39 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un 2,47 %, u 88,44 puntos, hasta situarse en 3.664,28 enteros.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo que varios países, entre ellos China, Rusia y Francia, se han puesto en contacto con Teherán para hablar de un posible alto el fuego.

En una entrevista recogida por la agencia ISNA, Gharibabadi también precisó que su "primera condición para un alto el fuego es que la agresión no se repita".

Ante las peticiones de alto el fuego, Gharibabadi dijo que la respuesta es clara: "No iniciamos la agresión ni la guerra", y destacó que su país se está defendiendo.

Sus palabras llegan después de que el domingo el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, rechazara los llamamientos a un alto el fuego inmediato durante una entrevista concedida al programa 'Meet the Press' de la cadena estadounidense NBC.

En el undécimo día de guerra en Irán, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó a través de X de que sus defensas aéreas interceptaron varios misiles y drones procedentes de aquel país y solicitó a la población "seguir las instrucciones de seguridad".

Asimismo, la Guardia Nacional de Kuwait "interceptó y derribó con éxito seis drones" en los sectores norte y sur, anunció la agencia estatal de noticias.

El Ministerio del Interior de Baréin, por su parte, instó a la población a dirigirse "al lugar seguro más cercano" y mantener la calma en medio de las últimas sirenas antiaéreas que han sonado en el país, sin que las autoridades hayan informado por el momento de ataques concretos.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita también declaró que su Ejército interceptó dos drones que volaban hacia el este del país, tres horas después de que las defensas de Riad interceptaran otros dos vehículos aéreos no tripulados cerca de la gobernación de Al-Kharj.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que su país continuará los ataques contra Estados Unidos e Israel el tiempo que sea necesario, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que la guerra terminaría "muy pronto".

"Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario", declaró Araqchi a la red estadounidense PBS News.

Agregó que las negociaciones con Washington para terminar con el conflicto "ya no están en agenda".

El senador republicano, Lindsey Graham, pidió a las "bases aéreas y aviones" de Estados Unidos y sus aliados trasladarse fuera de España por no apoyar la guerra de EE.UU. contra Irán.

El republicano de Carolina del Sur pidió a los aliados de la OTAN optar por las mismas medidas, durante una entrevista exclusiva en la cadena Fox News.

Graham dijo que todos los aviones de su país y de sus aliados "deben salir de España" porque a su criterio se han opuesto ha tomar parte de la batalla para "hacer caer el régimen" de Irán.

Las declaraciones del senador se dieron mientras analizaba los primeros diez días de campaña bélica de Estados Unidos en territorio iraní.

El presidente de Estados Unidos publicó en su cuenta de Truth que si Teherán "hace algo que frene el flujo de petróleo" en esa región "será atacado por Estados Unidos 20 veces más duro que hasta ahora".

Lo dijo cuando el crudo llegaba a casi 119 dólares el barril. Después, sin embargo, aclaró que no es suficiente y hay más por hacer. Pero el anuncio desplomó el precio a entre 84,5 y 85 dólares. Seguir leyendo .

La Guardia Revolucionaria de Irán respondió este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, que sus misiles son "ahora más potentes que al inicio de la guerra" y que tiene la capacidad de "expandir" el conflicto. "Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra", subrayó el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars.

Los dos líderes hablaron sobre el conflicto actual, así como sobre la guerra en Ucrania. El Kremlin afirmó que Putin presentó "varias propuestas para poner fin rápidamente al conflicto" con el país persa. Seguir leyendo .

Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump aseguró que "las fuerzas armadas están cumpliendo su tarea", dijo Rubio y agregó que "cada día que pasa, el régimen iraní tiene menos misiles y menos lanzadores".

"Las fábricas trabajan menos y su armada está siendo destrozada. El mundo será un lugar más seguro y mejor cuando esta misión se cumpla", añadió.

El presidente de Estados Unidos anunció este lunes que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo.

Se trata del segundo contingente argentino que salió de ese país, donde todavía quedan 71 compatriotas. "Seguimos trabajando para que nuestros ciudadanos puedan regresar a la Argentina de la manera más rápida y segura posible", aseguró Quirno. Seguir leyendo.

Türkiye artık eski Türkiye değildir. Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın…

"Turquía ya no es la Turquía de antes. Todos deberían adaptar sus planes en consecuencia…", escribió.

Y en otro posteo añadió: "La República de Turquía es fuerte y poderosa en todos los campos; tiene la fuerza para repeler cualquier ataque y romper las manos sucias que se extienden para amenazar su supervivencia. Sólo hay una persona y entidad en un estado verdaderamente deplorable, y ese es el principal partido de oposición, su líder y sus camaradas".

Estados Unidos atacó más de 5.000 objetivos durante los primeros 10 días de la guerra con Irán, informó el ejército estadounidense el lunes.

Entre los objetivos se encontraban más de 50 embarcaciones iraníes, señaló el Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región, en un informe.

Otros objetivos incluyen sistemas de defensa aérea, sitios de misiles balísticos, instalaciones de fabricación de misiles y drones y comunicaciones militares, según indicó el mando militar.

El director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA aseguró que el torneo es “demasiado grande” como para posponerse debido a la agitación global provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Heimo Schirgi declaró: “Si tuviera una bola de cristal podría decirles ahora qué va a pasar, pero obviamente la situación está evolucionando. Está cambiando día a día y la estamos monitoreando de cerca", señaló.

“Estamos trabajando junto con todos nuestros socios federales y también con nuestros socios internacionales para evaluar la situación, y básicamente lo tomamos día a día y en algún momento tendremos una resolución”.

Durante un acto en la Casa Blanca, el presidente dijo sobre la operación militar en Irán: "Si no hubiéramos atacado, Israel hubiera sido borrado con un misil nuclear de Irán". En ese sentido, dijo también que Teherán estaba listo atacar también a Estados Unidos y otros países de Medio Oriente.

"Ya acabamos con casi el 80% de su potencial misilístico y los drones. Va a terminar dentro de poco y tendremos un mundo mucho más seguro", expresó.

If you don’t know, now you know. 🇺🇸 pic.twitter.com/0POIzmweuE

El ejército israelí anunció este lunes haber llevado a cabo una oleada de ataques la noche del domingo contra seis bases aéreas en Irán, las cuales, según afirmó, se utilizaban para "armar y financiar" a los aliados de Teherán, incluyendo a Hezbollah en el Líbano y a los rebeldes hutíes en Yemen.

"Anoche, se llevó a cabo con éxito una oleada de ataques contra seis bases aéreas militares iraníes clave", declaró el ejército en un comunicado.

Teherán "las estaba utilizando" para "armar y financiar a grupos aliados en Medio Oriente, incluyendo a Hezbollah, Hamás (palestino) y el régimen hutí", añadió.

Como parte de estos ataques, "se destruyeron numerosas aeronaves, incluidas las pertenecientes a la Fuerza Quds", la rama del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica responsable de las operaciones en el extranjero, "así como helicópteros de ataque".

Australia concedió asilo a cinco jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán que se encontraban en el país, ante el temor de que sufran persecución si regresan, informó este martes el ministro de Interior, Tony Burke.

"Ellas pueden quedarse en Australia, están seguras aquí y tienen que sentirse como en casa", declaró el ministro ante los periodistas.

Las jugadoras se habían negado a cantar el himno de Irán antes de un partido de la Copa de Asia en Australia la semana pasada.

El papa León XIV pidió este lunes que las hostilidades en Oriente Medio "cesen cuanto antes" y transmitió su "profundo dolor" por las víctimas de los bombardeos, entre ellas "muchos niños" y un sacerdote maronita asesinado en el Líbano mientras realizaba labores humanitarias.

"El papa León XIV expresa su profundo dolor por todas las víctimas de los bombardeos de estos días en Oriente Medio, por los numerosos inocentes, entre ellos muchos niños, y por quienes les prestaban ayuda, como el padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita asesinado esta tarde en Qlayaa (Líbano)", informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El gigante asiático se volvió dependiente, como gran parte del resto del mundo, del suministro de petróleo y gas de Oriente Medio. La importancia de la región para Beijing se acentuó aún más el año pasado, a medida que se intensificaba la rivalidad comercial del país con Estados Unidos y el país se veía imposibilitado de vender muchos productos al mercado estadounidense. Seguir leyendo .

El presidente ruso, Vladímir Putin, planteó este lunes en conversación telefónica a su colega de Estados Unidos, Donald Trump, varias propuestas para un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní.

"El presidente de Rusia planteó varias variantes encaminadas a un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní", informó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Trump, por su parte, "presentó su evaluación de los acontecimientos en el contexto de la operación estadounidense-israelí que está en curso".

"Quisiera destacar que se produjo un intercambio de opiniones sustancial y, a mi juicio, útil sobre este asunto", añadió el asesor de Putin sobre el contacto con Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Vladimir Putin, mandatario de Rusia conversaron este lunes por teléfono y abordaron, en particular, los acontecimientos en Irán, informó el Kremlin.

Según dijo el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, la conversación, la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue "franca" y "constructiva".

"El presidente estadounidense señaló que, como se acordó previamente, sus contactos deberían ser regulares. Ambos líderes expresaron su disposición", añadió.

También abordaron las situaciones en Venezuela y Ucrania, país que Rusia invadió en 2022.

La vida cotidiana está atravesada por esta planilla de excel visceral con la que los israelíes aprendieron a clasificar los ataques que reciben, algunos en respuesta a sus propias incursiones. De agresión o de defensa. En ese ida y vuelta ya nadie lleva la cuenta. Seguir leyendo .

En el día de hoy, otros 97 ciudadanos argentinos afectados por la situación imperante en Medio Oriente han podido salir de los Emiratos Árabes Unidos, a través de vuelos programados por @emirates gracias a las gestiones de @Cancilleria_Ar y de nuestra Embajada en EAU.… https://t.co/XxiSHbgH4v

El canciller, Pablo Quirno, publicó en sus redes sociales que estos estaban "afectados por la situación imperante" en la región y pudieron salir de Emiratos Árabes Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes al canal CBS que la guerra está "prácticamente terminada", ya que Irán ya no tiene "marina" ni "comunicaciones" ni "fuerza aérea". El presidente estadounidense añadió, en una entrevista telefónica, que el conflicto está "muy avanzado" respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

Los principales líderes institucionales del Líbano se declaran dispuestos a entablar negociaciones directas con Israel, una apertura sin precedentes en estos términos entre dos países que permanecen formalmente en estado de beligerancia desde su creación, hace cerca de ochenta años.

El primer ministro, Nawaf Salam, reiteró la disposición del país a participar en un proceso que incluya también una dimensión civil —es decir, política y no únicamente táctico-militar— bajo supervisión internacional.

"Queremos una paz sólida, duradera y eficaz", afirmó Salam.

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, dijo este lunes que la fuerza aérea ha matado a más de 1.900 soldados y comandantes iraníes desde el inicio de la guerra, que ha cumplido ya más de una semana.

"En los últimos días, hemos atacado al régimen terrorista iraní. Hemos matado a más de 1.900 soldado y comandantes iraníes. Tenemos muchos más objetivos, es un esfuerzo continuo y estamos profundizando los golpes a todos los niveles del régimen", indicó Defrin.

Además, Defrin aseguró que también "se han completado una serie de ataques contra seis aeródromos militares" en Irán.

"La fuerza aérea continúa profundizando su superioridad aérea sobre los cielos iraníes", agregó.

This regime will soon learn that no one should challenge the STRENGTH and MIGHT of the United States Armed Forces. pic.twitter.com/HRbR4NH6CW

"Este régimen pronto aprenderá que nadie debe desafiar la FUERZA y el PODER de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos", dice el mensaje publicado por las redes de la casa de Gobierno.

El presidente de la república centroasiática de Tayikistán, Emomalí Rajmón, se sumó este lunes a varios líderes de países ex soviéticos que felicitaron a Mojtaba Khamenei por su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán y destacó el papel de su país en la región. "Valoramos enormemente el papel constructivo de la República Islámica de Irán en el fortalecimiento de la paz y la estabilidad en la región y en el mundo", escribió Rajmón.

Más de 36.000 estadounidenses que se encontraban en Medio Oriente han retornado a Estados Unidos desde que Washington e Israel iniciaron la guerra contra Irán, el pasado 28 de febrero, según informó este lunes el Departamento de Estado. asegura un comunicado firmado por el vicesecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson.

"Mientras la disponibilidad de vuelos comerciales en la región continúa mejorando, las operaciones de vuelos chárter y transporte terrestre del Departamento de Estado siguen funcionando", se indica en un comunicado firmado por el vicesecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson, que añade que la entidad ha completado hasta la fecha más de 24 viajes aéreos fletados.

La embajada de Estados Unidos en Nigeria advirtió este lunes a sus nacionales de "una posible amenaza terrorista contra instalaciones y escuelas vinculadas a Estados Unidos" en el país africano.

En un comunicado, la misión diplomática en la capital nigeriana, Abuya, recomendó a los ciudadanos estadounidenses que tomen "precauciones adicionales" al viajar a la embajada, el consulado general en Lagos (sur) y "las escuelas vinculadas a Estados Unidos, incluyendo horarios y rutas variables".

"Estar más atento a su entorno, evitar rutinas predecibles y repasar las precauciones generales de seguridad con su familia puede ayudar a reducir el riesgo", señaló la embajada estadounidense, sin precisar el origen de la amenaza terrorista.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, informó este lunes de que mantuvo un intercambio de opiniones con su colega de Irán, Abás Araqchí, "sobre los últimos acontecimientos" en el Oriente Medio y "las consecuencias de la agresión de Estados Unidos e Israel" contra Irán.

También reafirmó "la urgencia de redoblar los esfuerzos internacionales para detener la agresión, instando al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU a que cumplan sus responsabilidades de restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de "gran error" la elección de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán, vista como un desafío de Teherán en medio de la guerra de Washington e Israel contra ese país.

"Creo que cometieron un gran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error", dijo a la cadena NBC sobre el nuevo dirigente iraní, hijo de Alí Khamenei, el ayatollah que se mantuvo en el poder más de treinta años y fue asesinado durante los primeros ataques de la operación 'Furia Épica' el pasado 28 de febrero.

El mandatario estadounidense, que ya había calificado al religioso de 56 años de "peso ligero", dudó la semana pasada sobre la permanencia en el poder de un nuevo líder supremo que no contara con su visto bueno.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", dijo Trump en una entrevista con la cadena ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho", advirtió el republicano, quien no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un "buen líder".

Cazas británicos Typhoon derribaron drones iraníes que se dirigían a Jordania y Bahréin, según informó el Ministerio de Defensa. Los aviones derribaron un sistema aéreo pilotado remotamente que atacaba Jordania e interceptaron un dron que se dirigía a Baréin. También se están llevando a cabo operaciones aéreas defensivas en apoyo de los Emiratos Árabes Unidos.

El Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (SNSC) de Irán, Alí Larijani, afirmó este lunes que es poco probable establecer la seguridad en el estrecho de Ormuz en medio de la guerra, en respuesta al anuncio de Emmanuel Macron de una misión para "abrir progresivamente" el estrecho.

“Es poco probable que se pueda establecer la seguridad en el estrecho de Ormuz en medio del fuego de la guerra encendido por Estados Unidos e Israel en la región, especialmente cuando fue diseñado por aquellos que estuvieron involucrados en apoyar esta guerra", aseguró Larijani en su cuenta de X.

Horas antes, el presidente francés había anunciado que estaba "en marcha" una misión internacional de carácter "defensivo" para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes al Gobierno de Australia que conceda asilo a la selección femenina de fútbol de Irán que juega la Copa de Asia en el país austral. Hasta llegó a plantear que Washington recibiría a las deportistas de ser necesario, pero finalmente Sídney accedió a refugiarlas.

"Acabo de hablar con el primer ministro australiano Anthony Albanese sobre la selección nacional femenina de fútbol de Irán. ¡Él se está ocupando! De cinco ya se ha ocupado", afirmó Trump en su red Truth Social, menos de dos horas después de una primera publicación en la que instaba a Australia a acogerlas. Seguir leyendo

Mientras los ataques israelíes y estadounidenses azotaban a Irán, sus poderosos amigos de todo el mundo no lograban ponerse de acuerdo sobre cómo reaccionar.

Brasil, China y Rusia condenaron rápidamente el ataque militar contra Irán, que se unió a ellos hace dos años en el grupo de economías emergentes BRICS. Seguir leyendo

El territorio de Emiratos Árabes Unidos (EAU) no se usa para lanzar ataques contra Irán, aseguró este lunes su embajador ante la sede europea de Naciones Unidas, Jamal Al Musharakh.

Preguntado sobre el uso de la base Al Dhafra, ubicada en Abu Dabi y que alberga tropas estadounidenses y aeronaves de combate, así como cierto tipo de drones, el diplomático insistió en que desde ningún lugar del territorio emiratí se está partiendo para perpetrar ataques contra Irán. No obstante, declinó ofrecer más detalles al respecto por considerarlo "información de logística militar".

"No vamos a participar, ni nos involucraremos, en ningún ataque desde nuestro territorio, somos uno de los países que llama constantemente a volver a la mesa de negociaciones, necesitamos diplomacia y una desescalada (de la guerra)", insistió el diplomático.

Del progresivo descalabro económico causado por la guerra que este lunes entró en su décimo día, lo más importante para los países europeos, según la especialista Bridget Payne de Oxford Economics, son las interrupciones del comercio más que una caída de la producción. Se estima que en el próximo trimestre los abastecimientos de petróleo podrían sufrir interrupciones en torno a cuatro millones de barriles al día.

Aunque los productores del Golfo disponen de capacidad inutilizada para compensar las pérdidas del petróleo iraní, Payne advirtió que las rutas marítimas alternativas podrán afrontar solo un tercio del petróleo que habitualmente pasa por Ormuz. Seguir leyendo

El Parlamento libanés aprobó este lunes una extension de su mandato por dos años debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán que ha empujado a la región a un conflicto en escalada, y mientras las fuerzas israelíes atacan blancos de Hezbollah en suelo libanés.

La agencia estatal de noticias del país reportó que 76 legisladores votaron a favor, 41 votaron en contra y cuatro se abstuvieron. El bloque de 13 miembros de Hezbollah en el Parlamento votó a favor de la extensión.

Las elecciones parlamentarias en Líbano estaban programadas para mayo de este año.

Unicef denunció este lunes que desde el inicio del nuevo conflicto en Líbano hace una semana han muerto en promedio diez niños al día, lo que eleva a 412 el número total de menores fallecidos por las hostilidades desde el comienzo de la anterior guerra con Israel a finales de 2023.

"En promedio, más de diez niños han muerto todos los días en Líbano a lo largo de la última semana, con aproximadamente 36 menores heridos cada día", dijo en un comunicado el director de la agencia de Naciones Unidas para Oriente Medio y Norte de África, Edouard Beigbeder.

"En los últimos 28 meses, según se informa, habían muerto 329 niños y 1.632 resultaron heridos. Solo en los últimos seis días, el número de niños muertos ha aumentado en un 25 %, alcanzando la devastadora cifra de 412 menores fallecidos", agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el lunes a Australia a conceder asilo al equipo iraní de fútbol femenino, después de que las jugadoras se negaron a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia.

"Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas", dijo Trump en su red Truth Social.

"No lo haga, señor primer ministro, conceda ASILO. Estados Unidos las recibirá si ustedes no lo hacen", añadió Trump, dirigiéndose al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Mientras los mercados mundiales se desplomaban y el precio del petróleo escalaba en el día 10 de la guerra en Irán, los ataques de una y otra parte continuaban este lunes, sin pausa.

Los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz seguían frenando casi por completo el paso de petroleros por la ruta marítima clave por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial. Seguir leyendo

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que cuando se ataca a Chipre, que en este semestre preside la Unión Europea (UE), "se ataca a Europa", al tiempo que anuncio el despliegue de "ocho fragatas" más en la región, sumida en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En un discurso en Chipre, junto al presidente de ese país, Nikos Jristodulidis, y el primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, Macron subrayó que la defensa de la isla mediterránea es "una cuestión esencial para su país, para su vecino, socio y amigo, Grecia, pero también para Francia y con ella, la Unión Europea".

"El primer objetivo de este viaje a su lado es mostrar la plena solidaridad con Chipre, que la semana pasada fue blanco de varios ataques con drones y misiles. Cuando se ataca a Chipre, se ataca a Europa", declaró Macron.

Solo ha habido dos líderes supremos desde que se creó el cargo tras la Revolución iraní de 1979 para el ayatollah Ruhollah Khomeini. Ahora Irán tiene un tercero.

Mojtaba Khamenei, un político de 56 años, clérigo e hijo del anterior líder supremo, fue designado para el cargo por un consejo de 88 clérigos, conocido como la Asamblea de Expertos, según un comunicado publicado la madrugada del lunes, hora local. Seguir leyendo

A pocas horas de los primeros ataques aéreos israelíes y estadounidenses que afectaron a Irán el fin de semana pasado, milicianos de la Guardia Revolucionaria se desplegaron en barrios de Teherán, la capital, y en la mayoría de los centros urbanos.

Testigos presenciales y algún que otro vídeo furtivo publicado en línea mostraban a hombres vestidos de civil, a menudo armados con fusiles de asalto Kalashnikov, vigilando puestos de control donde registraban coches y teléfonos móviles, atentos a cualquier señal de apoyo a la guerra. Seguir leyendo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este lunes a Irán de tomar al mundo "como rehén" con sus ataques, e insistió en que Washington avanza en sus objetivos bélicos.

"Creo que todos estamos viendo ahora mismo la amenaza que este régimen clerical representa para la región y para el mundo. Están tratando de mantener al mundo como rehén", dijo Rubio en un acto en el Departamento de Estado.

"Están atacando a países vecinos, su infraestructura energética, su población civil", agregó el funcionario estadpunidense.

Milicianos de Hezbollah entran e intentan hacer explotar un sitio en una aldea cristiana en el sur de Líbano.

Tras la identificación, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel dirigieron hacia el lugar un avión de combate de la Fuerza Aérea israelí, que atacó y eliminó a la célula terrorista.

❗️🎥WATCH: Armed Hezbollah terrorists enter and attempt to exploit a site in a Christian village in southern Lebanon Following the identification, IDF troops directed an Israeli Air Force fighter jet, which struck and eliminated the terrorist cell. pic.twitter.com/yFHlb8U0sJ

La Liga de las Estrellas de Qatar anunció la reanudación de su campeonato el próximo jueves, once días después de que la Federación qatarí suspendiera todas las competiciones en su territorio debido a la inestabilidad en la región por el conflicto bélico.

El anuncio se produce en momentos en que se mantiene la incógnita de si la Finalissima entre España y Argentina, campeones de Europa y de América, se disputará en el estadio de Lusail como estaba previsto el 27 de marzo, cambia de lugar o se aplaza, aún con intensas negociaciones entre todas las partes implicadas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este lunes que 11 países, incluyendo "vecinos de Irán, europeos y Estados Unidos" preguntaron a Kiev cómo combatir los drones iraníes.

"A día de hoy, hay 11 pedidos de países vecinos de Irán, países europeos y Estados Unidos", escribió Zlenski sin más detalles en su cuenta de Facebook. Según comentó, su Gobierno ya ha respondido a algunas de esas demandas "con decisiones concretas y un apoyo específico".

Desde que estalló la guerra, Irán ha lanzado ataques, con drones y misiles, contra países de la región aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Baréin.

Sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán, en el segundo incidente de este tipo en cinco días, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Turquía.

"Medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental neutralizaron un misil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco", señaló el ministerio en un comunicado. Algunos fragmentos cayeron en una zona despoblada de la provincia meridional de Gaziantep, sin causar víctimas, añadió la fuente.

"Reafirmamos que se tomarán todas las medidas necesarias con firmeza y sin vacilación ante cualquier amenaza a nuestro territorio y espacio aéreo. Recordamos que es de interés general atender las advertencias de Turquía al respecto", afirmó el ministerio.

El presidente ruso Vladímir Putin, expresó este lunes el apoyo ”inquebrantable” de Rusia a Irán tras la elección de Mojtaba Khameneí, como sucesor de su padre, Ali Khameneí, en el liderazgo del país, tras la muerte de este en el primer día de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el Kremlin.

Las palabras de Putin se dan luego de que Donald Trump advirtiera que la nueva autoridad de Irán "no durará mucho" si no tiene su aval y coinciden con el posicionamiento de China que pidió respectar la integridad territorial y la soberanía iraní. Seguir leyendo

El Ejército israelí anunció este lunes que inició una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra objetivos de infraestructura en Teherán, Isfahán y el sur de Irán, la segunda de este lunes.

A primera hora de la mañana, anunciaron otra ofensiva horas después de una ronda de ataques en la que el Ejército de Israel aseguró haber bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones.

En ese comunicado, informó de que el domingo su fuerza aérea alcanzó 400 objetivos militares iraníes en el oeste y centro de Irán, incluidos lanzadores de misiles balísticos y plantas de producción de armas.

Dos hombres que trabajaban en una obra en construcción murieron en el centro de Israel por los impactos causados tras una andanada de misiles de Irán, lo que supone los primeros fallecidos en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo, día en el que murieron nueve personas.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó que al llegar a la obra afectada, se encontró con dos hombres inconscientes y que, tras realizar la maniobras de reanimación, se declaró la muerte de uno de ellos. El segundo herido fue trasladado al hospital, donde falleció poco después, según informó a su vez el servicio de emergencias israelí United Hatzalah.

El Líbano cumple este lunes una semana bajo una devastadora campaña de bombardeos israelíes, la segunda en apenas 15 meses y que ha puesto al Gobierno libanés en contra del grupo chií Hizbulá por haber lanzado motu propio el ataque que provocó el estallido del nuevo conflicto.

En sus primeros siete días, la ofensiva aérea deja ya más de 400 muertos, 1.100 heridos, medio millón de desplazados registrados con las autoridades libanesas y más destrucción en un país que aún esperaba fondos internacionales para abordar la reconstrucción tras la guerra anterior.

Francia solicitó este lunes una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debido al "brutal deterioro" de la situación en el Líbano, informó el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en sus redes sociales. "Ante el brutal deterioro de la situación, Francia solicitó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", informó Barrot en su cuenta oficial en X.

Este anuncio llega el mismo día en que el Ejército israelí ha bombardeado el Dahie, el conjunto de suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut, apenas unas horas después de emitir un aviso a la población este lunes. "Continuamos nuestras conversaciones con las autoridades libanesas e israelíes para evitar que el país caiga en el caos, lograr un alto el fuego y continuar el proceso esencial de desarme de Hizbolá", manifestó el jefe de la diplomacia francesa.

Irán nombró el lunes a Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo de Irán, como el próximo gobernante de la República Islámica, lo que pone al frente a un clérigo de línea dura mientras la guerra que se extiende por Oriente Medio disparaba los precios del petróleo e Irán atacaba infraestructura energética regional.

El domingo, antes de asumir, Donald Trump le advirtió que "no durará mucho". Sin embargo, recibió el respaldo del presidente ruso Vladimir Putin.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció este lunes su "indefectible apoyo" al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, nombrado una semana después de que su padre fuera asesinado al inicio de la ofensiva israel-estadounidense.

"Me gustaría reafirmar nuestro indefectible apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes", dijo Putin en su mensaje a Mojtaba Jamenei.

Por su parte, Donald Trump declaró este domingo que el próximo líder "no durará mucho" si Teherán no obtiene primero su aprobación.

Ucrania envió aparatos interceptores y un grupo de expertos a Jordania para ayudar a ese país a derribar los drones que usa Irán en sus ataques, dijo el presidente Zelenski en una entrevista con el New York Times.

“Reaccionamos de forma inmediata”, dijo el mandatario, que explicó que el pedido fue hecho por EE.UU. el jueves y el equipo de especialistas emprendió su viaje a Medio Oriente un día después. Desde el comienzo de la invasión de Rusia hace más de cuatro años, Ucrania desarrolló sus propias defensas para derribar los drones iraníes Shahed que el Kremlin lanza masivamente contra su territorio.

Jordania es uno de los principales aliados de Washington en la región y tiene una importante base militar estadounidense que fue atacada por Irán en la última semana.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, le reclamó a Irán "un cambio radical de postura" que conduzca en particular a terminar con las "acciones desestabilizadoras y peligrosas" para poner fin a la guerra.

"La cuestión no es quién es el nuevo líder supremo. La cuestión para el régimen -añadió- es hacer grandes concesiones, un cambio radical de postura, poner fin a las acciones desestabilizadoras y peligrosas, respetar los derechos de los iraníes y permitirles construir libremente su futuro", afirmó.

En una charla telefónica, el presidente francés, Emmanuel Macron, le había pedido el domingo a su par de Irán, Masud Pezeshkian, el cese inmediato de los ataques a los países vecinos y que reabra el estrecho de Ormuz, una de las grandes vías de circulación del petróleo y el gas.

El ejército israelí continuó durante la madrugada de este lunes con su ofensiva contra Irán.

Lanzó una nueva oleada de ataques sobre la infraestructura del régimen de Teherán, que tuvo como blancos una fábrica de motores para cohetes, bases de lanzamientos de misiles de largo alcance y edificios utilizados como cuarteles generales por las fuerzas militares, según información oficial. Israel también siguió con el bombardeo de enclaves del grupo terrorista Hezbollah en Beirut.

Al igual que el petróleo, el precio del gas natural se dispara por la guerra en Medio Oriente. Este lunes daba un salto de más del 30 % en la apertura de los mercados de Europa.

Según datos de Bloomberg, el valor para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en el continente, subía el 30,02 %, a 69 euros por megavatio hora (MWh).

En una jornada volátil, el gas natural ya había aumentado el viernes en Europa un 5,23 %, hasta cerrar a 53,38 euros.

China pidió este lunes respetar la soberanía y la integridad territorial de Irán tras el nombramiento de su nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, y reiteró su oposición a cualquier interferencia externa en los asuntos internos de otros países.

El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que Pekín se opone a cualquier injerencia "bajo cualquier pretexto", y pidió además un alto el fuego inmediato y la vuelta al diálogo para evitar una mayor escalada de la guerra en Medio Oriente.

Indicó además que la designación del nuevo líder supremo es "una decisión tomada por la parte iraní conforme a su propia Constitución". Estas declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el sucesor del ayatollah eliminado por los bombardeos "no durará mucho" en el cargo si no cuenta con la aprobación de su gobierno.

Turquía anunció el despliegue de seis cazas F-16 y sistemas de defensa antiaérea en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC), sólo reconocida por Ankara, dentro de las medidas para mejorar su seguridad por la guerra en Medio Oriente.

Estos refuerzos llegan después de que el lunes pasado Grecia enviara cuatro cazas F-16 a la base militar de Pafos, en el oeste de Chipre, en respuesta a un ataque con drones iraníes lanzado desde Líbano a un enclave aéreo británico en la isla.

Francia, España, Italia y Reino Unidos también han enviado barcos militares para garantizar la seguridad de Chipre en el Mar Mediterráneo.

La principal petrolera de Bahrein, la compañía nacional BAPCO Energies, declaró este lunes "fuerza mayor" en sus operaciones, lo que le permite incumplir sus obligaciones respecto al mercado mundial, debido a los ataques con misiles y drones de Irán contra sus instalaciones en el Golfo Pérsico.

La empresa destacó que la decisión fue tomada tras "el reciente y brutal ataque (con un misil) que tuvo como objetivo una de las unidades de Bapco Refining Company", causando un incendio en una de las principales refinerías del país.

La guerra en el Golfo Pérsico generó una fuerte tensión sobre los suministros mundiales de petróleo y gas, y provocó una escalada significativa de los precios en los mercados internacionales, donde el barril de Brent se ha encarecido cerca de un 30 % en la primera semana del conflicto, mientras que el gas en Europa se disparó hasta un 50 %.

Una fuerte explosión se escuchó hace minutos en los suburbios del sur de Beirut, enclave de Hezbollah, y luego se vieron densas columnas de humo, informó un

Se trata de una zona de la capital del Líbano que es bastión del grupo terrorista aliado a Irán y sus residentes fueron evacuados por orden del ejército israelí, que llevó adelante varios bombardeos allí durante la última semana.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó este lunes que sus fuerzas interceptaron cuatro ataques separados con cinco drones iraníes en las últimas 12 horas, que tenían como objetivo el enorme yacimiento petrolífero de Shaybah. Es un blanco sobre el que régimen de Teherán ya había lanzado el sábado aparatos del mismo tipo, que también fueron derribados.

Las autoridades de Arabia Saudita detallaron además que se frustraron dos ataques con drones sobre el norte de Riad, la capital, y uno con tres misiles dirigidos contra la Base Aérea Príncipe Sultán.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín