Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, EN VIVO: el régimen iraní le respondió a Trump que luchará “el tiempo que sea necesario” e Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos sobre Teherán

NACIONALES

Irán sostuvo este martes 10 de marzo combatir todo el tiempo que haga falta y advirtió que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel , luego de que Donald Trump afirmara que el conflicto "terminará pronto". El Ejército isrealí lanzó una nueva oleada de bombardeos sobre Teherán.

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad iraní, Ali Larijani, cruzó a Donald Trump por su amenaza a Irán y redobló la apuesta en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

"El pueblo iraní no teme a sus amenazas vacías", sostuvo Larijani en X, y redobló la apuesta con otra amenaza: "Cuidado, no sea que sean ustedes los que desaparezcan".

الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء؛ فقد عجز الأكبر منكم عن محوه… فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول. pic.twitter.com/dmxd4kKTmi

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo este martes que los ataques que se están registrando en el Líbano por parte de Israel, así como las constantes y extensas órdenes de evacuación que emite, han causado hasta el momento el desplazamiento forzoso de 667.000 personas.

En un enlace desde Beirut con la prensa internacional en Ginebra, la representante de ACNUR en el Líbano, Karolina Lindholm, sostuvo que más de medio centenar de localidades han recibido órdenes de evacuación, lo que explica este éxodo masivo de población en apenas una semana.

El Ejército israelí comenzó este martes una nueva oleada de bombardeos contra "objetivos del régimen" iraní en Teherán, según informó en un comunicado. Estos nuevos ataques israelíes sobre la capital iraní llegan en el undécimo día de la guerra, después de que durante la noche del lunes también lanzara bombardeos en diferentes puntos de Teherán.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica esta campaña de bombardeos, iniciada junto a Estados Unidos hace más de una semana, bajo la tesis de que solo así puede acabar con el régimen de los ayatolás, al que define como "una amenaza existencial" para el Estado de Israel.

"Nuestra ambición de llevar al pueblo iraní a romper el yugo de la tiranía depende, en ultima instancia, de ellos. Pero no cabe duda de que, con las acciones llevadas a cabo hasta ahora, estamos quebrándoles, y aún nos queda por hacer", dijo este martes el líder israelí.

"Aún no hemos terminado", advirtió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la ofensiva militar de Israel contra Irán, asegurando que la operación estaba debilitando al liderazgo clerical iraní.

"Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado", declaró Netanyahu durante una visita al Centro Nacional de Mando Sanitario el lunes por la noche, según un comunicado publicado el martes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con desatar "muerte, fuego y furia" contra Irán si continúa interfiriendo con las exportaciones de petróleo en el Estrecho de Ormuz, en el día 11 de la guerra.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos", escribió en su red Truth Social.

Irán lanzó nuevos ataques el martes contra Israel y países árabes del golfo Pérsico y mantuvo la presión sobre Oriente Medio en una guerra que ha tenido impacto dentro y fuera de la región, disparado los precios del petróleo y remecido las economías mundiales.

Las sirenas de misiles entrantes sonaron de madrugada en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y Bahrein, mientras que Arabia Saudí dijo que ha destruido dos drones sobre su región petrolera oriental y en Kuwait la Guardia Nacional indicó que derribó seis drones.

Las sirenas sonaron en Jerusalén más tarde en la mañana y se oían sonidos de explosiones en Tel Aviv mientras los sistemas de defensa israelíes trabajaban para interceptar el fuego entrante, no mucho después de que el ejército dijera que había detectado un lanzamiento de misiles iraní.

“Definitivamente no estamos buscando un alto el fuego”, escribió desafiante en X el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf. “Creemos que al agresor hay que darle un puñetazo en la boca para que aprenda una lección y para que nunca vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán”.

La Rusia de Vladimir Putin es, por ahora, el único "ganador" de la guerra en Oriente Medio, debido, entre otras cosas, al fuerte aumento de los precios del petróleo, declaró el martes Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. "Hasta ahora, solo hay un ganador en esta guerra: Rusia", declaró ante los embajadores de la UE, reunidos en Bruselas.

El Consejo Europeo representa a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

Con el aumento de los precios de los hidrocarburos, Moscú "obtiene nuevos recursos para financiar su guerra contra Ucrania", advirtió, y pidió que no se relajara la presión sobre Rusia, más de cuatro años después de su invasión de la exrepública soviética, en febrero de 2022.

La guerra en curso en Oriente Medio podría resultar desastrosa para el mercado petrolero, por lo que es fundamental reabrir el estrecho de Ormuz, afirmó este martes el presidente y CEO de la petrolera Saudi Aramco, Amin H. Nasser. "Cuanto más dure la perturbación, más catastróficas serán las consecuencias para los mercados petroleros mundiales y más drásticas las consecuencias para la economía global", dijo en una conversación con medios en el 11º día de conflicto.

"Es absolutamente crucial que se reanude el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz", por donde transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial y cerrado de facto por los iraníes en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel, añadió Nasser.

Irán prometió este martes combatir lo que haga falta y advirtió que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel, un conflicto que, según el presidente Donald Trump, "terminará pronto".

"Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario", declaró el canciller iraní, Abás Araqchi, a la cadena estadounidense PBS News.

"Las fuerzas armadas iraníes [...] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso", advirtieron.

"Seremos nosotros quienes decidamos el fin de la guerra", declaró la Guardia Revolucionaria, próxima al nuevo líder supremo, Mojataba Jamenei, en un comunicado difundido por medios iraníes. Horas antes, durante una rueda de prensa en Florida, Trump había afirmado: "Esto terminará pronto".

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín