Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, EN VIVO: una nueva oleada de ataques israelíes impactó contra depósitos de petróleo cerca de Teherán

A una semana desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, Israel activó este sábado por la tarde una segunda oleada de bombardeos contra "sitios clave" de Irán como una refinería, un complejo de ensamblaje y producción de misiles crucero, además de sostener un ataque "por todo el Líbano con gran fuerza".

Además, de acuerdo a lo informado por el Ejército israelí, en esta semana realizaron "3.400 ataques en todo Irán" con "unas 7.500 municiones" de distinto tipo, mientras el régimen teocrático iraní respondió con misiles contra Tel Aviv e incluso contra una embajada de Estados Unidos en Irak, que fueron desactivados a tiempo .

Una serie de explosiones sacudió la capital iraní , Teherán, a última hora del sábado, informó un

Según Al Jazeera , el bombardeo comenzó alrededor de las 16 (hora de la Argentina) en el sudeste de Teherán . Se cree que uno de los objetivos fue un depósito de petróleo cerca de la capital iraní. La agencia de noticias iraní Fars dijo, citando una fuente del Ministerio de Petróleo de Irán, que tres depósitos de petróleo fueron atacados por los israelíes en las áreas de Kohak, Shahran y Karaj .

Más temprano, el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó que este sábado comenzó la siguiente fase de la ofensiva de Israel contra Irán , que implica la ampliación de los ataques contra más "sitios clave" del régimen de los ayatolás.

El Ejército israelí atacó durante el fin de semana dos de las principales plantas de producción de misiles balísticos de Irán , situadas en Parchin y Shahrud, según afirmó Defrin.

Mientras Israel lanzaba un nuevo ataque contra la capital iraní , el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la Operación León Rugiente estaba " cambiando la cara del Medio Oriente " y que desde el ataque del 7 de octubre de 2023, Israel "se convirtió en una súper potencia regional que disuade y vence a sus enemigos".

La Asamblea de Expertos, el órgano encargado de elegir al próximo guía supremo de Irán, debe reunirse " en las próximas 24 horas ", según informó este sábado la agencia iraní de noticias Fars, citando a Hosein Mozafari, miembro de la Asamblea.

El nuevo guía supremo de la Revolución Islámica sustituirá a ayatolá Ali Khamenei , muerto el pasado sábado durante un bombardeo de Estados Unidos e Israel.

Israel ya ha anunciado que el nuevo líder iraní será "un objetivo" militar y ha atacado edificios de la Asamblea de Expertos en Teherán el lunes y en Qom, ciudad santa al sur de la capital iraní, el martes, según medios locales.

El Ejército de Israel lanzó este sábado una segunda orden de evacuación urgente a los habitantes de los barrios del sur de Beirut, la capital del Líbano.

"Advertencia urgente a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, especialmente a quienes aún no han evacuado la zona. Reiteramos: Salven sus vidas y evacuen sus hogares inmediatamente", alertó un portavoz del ejército israelí, que instó al desplazamiento forzoso de los residentes del Dahie, conocido bastión del grupo chiíta libanés Hezbollah.

La orden de desplazamiento se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah. "Les avisaremos cuando sea seguro regresar a sus hogares", asegura el mensaje publicado por el portavoz militar en lengua árabe, que reitera la información que ya publicó este jueves.

Irán afirmó el sábado haber golpeado la base naval estadounidense de Juffair, en Baréin, que había sido utilizada anteriormente para lanzar un ataque contra una planta iraní de desalinización.

"En respuesta a la agresión de los terroristas estadounidenses de la base de Juffair contra la planta de desalinización de Qeshm, la base estadounidense fue inmediatamente atacada con misiles de precisión (...) por los Guardianes de la Revolución", indicó ese cuerpo militar en un comunicado.

Previamente, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, había denunciado que "Estados Unidos cometió un crimen flagrante y desesperado al atacar una planta de desalinización de agua dulce en la isla de Qeshm".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la operación militar contra Irán y aseguró que Washington "le hizo un favor al mundo" al atacar al país persa, al sostener que Teherán estaba cerca de desarrollar un arma nuclear.

"Con la operación en Irán hicimos un favor al mundo", afirmó Trump al referirse a los ataques lanzados por Estados Unidos y sus aliados contra objetivos iraníes.

El mandatario añadió que el gobierno de Teherán estaba próximo a conseguir capacidad nuclear militar. "Irán estaba cerca de obtener el arma nuclear", enfatizó el mandatario.

La reunión del Consejo de Expertos de Irán para elegir al nuevo Líder Supremo del país se realizará en las próximas 24 horas.

El anuncio sobre la reunión de la que saldrá el nombre del sucesor de Ali Khamenei fue realizado por el ayatollah Hossein Mozaffari.

"Los representantes del pueblo en la Asamblea de Expertos esperan con interés las condiciones y la deliberación para seleccionar a un nuevo líder y sucesor del mártir imán Ali Khamenei, y esperamos con confianza que, con la ayuda de Dios, esto pueda suceder en las próximas 24 horas", declaró Mozaffari según cita la agencia de noticias local Fars.

Una fuerza especial israelí que aterrizó durante la noche en el este de Líbano en busca de información sobre un piloto desaparecido desde hace casi 40 años no encontró sus restos, informó el ejército israelí el sábado, y dejó decenas de muertos y heridos.

Israel intenta desde hace décadas averiguar qué ocurrió con el piloto Ron Arad desde que desapareció tras eyectarse en paracaídas de un avión de combate que se estrelló en Líbano en 1986, cuando participaba en ataques contra presuntos milicianos palestinos. Fue capturado con vida por hombres armados locales.

El ejército israelí no indicó dónde aterrizó la fuerza en Líbano, pero el ejército libanés y medios estatales señalaron que un comando israelí descendió en las montañas a lo largo de la frontera con Siria antes de dirigirse a la localidad oriental de Nabi Chit, donde se enfrentó con integrantes del grupo político-paramilitar Hezbollah y combatientes locales.

Los bombarderos estadounidenses llegados en las últimas horas a la base RAF Fairford del suroeste de Inglaterra han empezado a operar desde allí en misiones defensivas, informaron este sábado varios medios británicos.

Un portavoz del ministerio de Defensa dijo que Estados Unidos utiliza las bases en "operaciones defensivas específicas para evitar que Irán dispare misiles hacia la región" del golfo Pérsico y ponga en riesgo vidas de ciudadanos británicos.

Además de la base inglesa, el Gobierno británico puso a disposición de la Fuerza Aérea estadounidense su base en la isla de Diego García en el océano Índico.

Fuertes explosiones sacudieron este sábado Manama, la capital de Baréin, informaron dos periodistas de la agencia AFP, en momentos en que Irán continúa sus ataques de represalia contra países del Golfo Pérsico. Uno de los reporteros dijo haber oído al menos cinco fuertes detonaciones en la ciudad.

El precio del petróleo se disparó y no mostró señales de frenar su rápido ascenso una semana después que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques intensos contra Irán que escalaron hasta convertirse en una guerra en Oriente Medio.

El conflicto, en el que casi todos los países de Oriente Medio han sufrido daños por misiles o ataques con drones, ha dejado varados en el Golfo Pérsico a los barcos que transportan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día, sin poder atravesar con seguridad el estrecho de Ormuz, la reducida boca del golfo que limita por su lado norte con Irán.

Los precios del petróleo superaron los 90 dólares por barril el viernes, con el crudo referencial WTI estadounidense a 90,90 dólares, un 36% más que hace una semana, y el Brent, el referente internacional, subiendo un 27% a lo largo de la semana hasta 92,69 dólares.

La muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, y gran parte de sus principales colaboradores, brindó el sábado último en el inicio de la guerra una victoria significativa, potente e inmediata a Donald Trump. Confirmaba el sentido de la apuesta y el supuesto de que con el régimen decapitado contaba con la partida ganada. Fue tal el impacto, que apenas conocida la noticia el presidente sugirió que EE.UU. podría retirarse del frente después de tres días. Pero, con igual inmediatez, la realidad dio portazos al entusiasmo y debió elevar el pronóstico a cuatro semanas, que aumentó a cinco el domingo para culminar el lunes, resignado, con el abandono de todo plazo. Seguir leyendo

La Fuerza Aérea israelí afirmó que bombardeó durante la noche el aeropuerto de Mehrabad de Teherán, donde destruyó 16 aviones utilizados por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria para suministrar armas al grupo chií libanés Hezbollah.

"En el ataque, 16 aeronaves de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán fueron desmantelados con precisión. Estas aeronaves estaban transfiriendo armas a Hezbollah como parte del esfuerzo del régimen (iraní) para armar a la organización terrorista, que funciona como su principal satélite", indicó la Fuerza Armada israelí en un comunicado.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este sábado al presidente del Líbano, Joseph Aoun, al asegurar que su gobierno pagará "un alto precio" por no haber desarmado al grupo chiíta Hezbollah. "Hacemos un llamamiento y advertimos: actúen antes de que nosotros hagamos aún más", dijo Katz, que acusó a Aoun de no haber logrado el desarme de Hezbollah: "Se comprometieron a cumplir el acuerdo", dijo, "y eso no lo están haciendo".

"No tenemos reivindicaciones territoriales sobre el Líbano", aseveró Katz, pero insistió en que Israel no está dispuesto a que Hezbollah recupere la capacidad de atacar Israel.

Esta madrugada, al menos 41 personas murieron y otras 40 resultaron heridas en bombardeos y tiroteos de las tropas israelíes durante una invasión terrestre en la aldea libanesa de Nabi Chit (este), en la que el Ejército buscaba los restos de un soldado desaparecido en 1986.

Las palabras del titular de Defensa israelí se producen en medio de la creciente campaña de bombardeos contra el Líbano -desplazando ya al menos a 100.000 personas, y después de que Israel ocupara nuevas posiciones militares en el sur de este país vecino ("menos de diez" en total, según las fuerzas armadas).

El grupo chiíta se incorporó a la escalada bélica regional el pasado lunes, tras atacar a Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Khamenei. Desde entonces, ya hay más de 250 muertos en el Líbano y los heridos superan los 800, según cifras locales.

Jordania registró el lanzamiento de 60 misiles y 59 drones contra "instalaciones vitales" dentro de su territorio procedentes de Irán desde que Israel y Estados Unidos iniciaron un ataque contra la República Islámica.

Estos ataques han dejado tan solo 19 heridos que ya han sido dados de alta, todos a consecuencia de la caída de escombros o restos de los proyectiles tras ser interceptados.

Los ataques a territorio jordano se produjeron "a pesar de que el Reino informó a todas las partes de que no se convertiría en un campo de batalla ni que su territorio sería utilizado como plataforma de lanzamiento para ningún ataque", indicó en una rueda de prensa el director de Medios Militares de las Fuerzas Armadas Jordanas, el general Mustafa al Hayari.

"La ONU debe ser directa y asumir sus responsabilidades legales y morales respecto a la guerra ilegal entre Estados Unidos e Israel contra Irán", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

En ese sentido, criticó las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien afirmó el viernes que "es hora de detener los combates e iniciar negociaciones diplomáticas serias. Los ataques suponen un riesgo para la economía mundial".

"Llamemos a las cosas por su nombre. Esto no es un 'combate', esto es un acto de agresión sin motivos. Estábamos en negociaciones diplomáticas serias, mientras Estados Unidos e Israel atacaban a Irán", enfatizó Baghaei en una publicación en X.

Dear Mr. Secretary General, Let's call a spade a spade. This is not "the fighting"; this is an 'unprovoked act of aggression' launched by two nuclear armed regimes against Iran. We WERE in "serious diplomatic negotiations" while the U.S./Israel attacked Iran, for a second time… https://t.co/vdTeKjH8MQ

Luego de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que decidieron ponerle fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sean atacados desde esos territorios, Donald Trump aseguró el régimen "ya no es el matón de Oriente Medio" y le lanzó una nueva y fuerte advertencia: "Hoy será golpeado duro".

El presidente de Estados Unidos destacó en sus redes sociales que Irán "se ha rendido ante sus vecinos" y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque en las próximas horas. Seguir leyendo

Con un video publicado en su cuenta de X, el Comando Central de Estados Unidos informó que en su primera semana la Operación Furia Épica ya alcanzó a más de 3.000 objetivos.

U.S. forces have struck over 3,000 targets in the first week of Operation Epic Fury, and we are not slowing down. pic.twitter.com/Nqn30feTQA

El presidente de Irán se disculpó el sábado por los ataques a otros países de la región mientras sus misiles y drones volaban hacia los estados árabes del golfo Pérsico, en un claro indicio de que el liderazgo político de Teherán no está controlando plenamente a las fuerzas armadas.

El mensaje de Masoud Pezeshkian -que integra el consejo de liderazgo que supervisa la República Islámica desde que un ataque aéreo mató al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei-, aparentemente filmado con prisa y sin un equipo profesional, volvió a subrayar el limitado poder que ejercen los líderes de la teocracia sobre la Guardia Revolucionaria paramilitar, que controla los misiles balísticos que apuntan a Israel y otros.

La Guardia solo respondía ante Khamenei y ahora parece estar eligiendo sus propios objetivos a medida que el conflicto se expande.

Al cumplirse este sábado una semana desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el presidente norteamericano Donald Trump advirtió que más funcionarios del régimen persa serán objetivos de guerra.

"¡Hoy Irán será golpeado duro!", enfatizó Trump luego de que hace una semana un bombardeo acabara con la vida del ex líder supremo iraní Alí Khameni.

El Ejército de Israel lanzó un operativo en el Líbano en la noche del viernes al sábado para buscar restos u objetos relacionados con el piloto israelí Ron Arad, capturado en el Líbano desde 1986, informaron las fuerzas armadas en un comunicado.

"Como parte de las actividades de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el Líbano, fuerzas especiales del FDI llevaron a cabo durante la noche un intento de localizar hallazgos relacionados con el navegador desaparecido Ron Arad. No se registraron heridos entre las FDI", alega el texto.

Helicópteros israelíes transportaron tropas a la aldea de Nabi Chit, en el oriental Valle de la Bekaa libanés, que llevaron a cabo las búsquedas mientras la aviación bombardeaba la zona para aislarla, según la prensa local de Israel.

"No se encontraron hallazgos relacionados con él en el lugar de la búsqueda", determina el comunicado castrense.

"Las FDI seguirán operando sin descanso, día y noche, bajo el profundo compromiso de traer de vuelta a todos los hijos de Israel, los caídos y desaparecidos, de vuelta al Estado de Israel", concluye.

El aeropuerto de Dubai, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció este sábado la suspensión de sus operaciones, luego de que se llevara a cabo una operación de interceptación sobre la terminal aérea mientras las autoridades emiratíes enfrentaban un ataque de Irán.

"Por la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y las tripulaciones de las aerolíneas, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) se han suspendido temporalmente", indicó la Oficina de Medios de Comunicación de Dubái en la red social X.

Una serie de explosiones y sirenas antiaéreas se registraron este sábado en Jerusalén, durante un nuevo ataque iraní.

De hecho, se escucharon al menos tres explosiones y se emitieron, además, seis alertas antiaéreas en todo Israel en las últimas 24 horas.

Hola, buen día, soy Hernán García y a partir de este momento te voy a estar informando todas las novedades sobre la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Redactora de la sección Último Momento.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín