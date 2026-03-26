Gran incendio en un depósito de pinturas en Moreno: llamas descontroladas hace cuatro horas

Desde alrededor de las 8 de la mañana de este jueves, se desarrolla un importante incendio , con llamas de hasta tres metros de altura, en el predio de un depósito de pinturas , colmado de material inflamable y ubicado en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez , municipio de Moreno . “Es muy feo lo que estamos pasando. Es impresionante el humo que hay ”, advirtió un vecino que vive a una cuadra de ese polo industrial. Se oyen explosiones en el barrio . “Al momento no se constatan heridos ni víctimas” , informaron las fuentes consultadas por LA NACION .

En diálogo con LN+ , el hombre, identificado como Simón, consideró que el humo “es tóxico”, aunque los funcionarios en el lugar aseguraron que no hay que preocuparse por eso. Como está a unos 100 metros del lugar, él y su familia decidieron autoevacuarse. Lo mismo hicieron los vecinos de alrededor del predio siniestrado.

En el lugar, sito sobre la avenida San Martín y a escasa distancia de un cruce con uno de los ramales del ferrocarril Sarmiento, trabajan 25 dotaciones de bomberos de Moreno, General Rodríguez, José C. Paz y General Sarmiento. También está presente personal de Policía Ecológica del municipio de Tres de Febrero.

Desde Trenes Argentinos informaron a LA NACION que el ramal Moreno-Mercedes del ferrocarril Sarmiento se encontraba interrumpido para facilitar el trabajo de bomberos sobre las vías.

“Hace mucho tiempo que está la fábrica. Tienen muchos químicos. Fabrican membranas, pinturas. Tienen también tanques de gas grandes que son peligrosos. Puede volar mi casa en pedazos” , contó Simón y agregó que en 2025 se incendió otra parte del predio . Fuentes policiales informaron a LA NACION que el depósito está ubicado en el denominado polo industrial Fademac . Desde Defensa Civil bonaerense , informaron a este diario que en ese sitio “estamos instalando un equipo para monitoreo de calidad de aire” .

“Estaba yendo al trabajo y me informaron que se prendía fuego la fábrica, entonces me dijeron que me volviera para mi casa”, contó a LN+ Leandro, empleado del lugar siniestrado. “Me comentaron que el incendio se produjo cuando estaban soldando y una chispa saltó” , agregó el joven. Según su testimonio, ninguno de los trabajadores habría resultado herido.

Daiana Anadón, secretaria de Ambiente de Moreno, aclaró que el lugar no es una fábrica y que allí no se produce nada, sino que se trata de un depósito . “Es un lugar de acopio de material, habilitado, con todas las medidas de seguridad correspondientes. Tienen incluso un equipo antisiniestral y uno brigadista” , dijo en diálogo con TN .

“Lamentablemente, son productos químicos que ante un incendio ocurre esto”, agregó. La funcionaria sumó que en febrero había sido el último control en esta empresa que funcionaba como depósito y espacio de logística .

“Estábamos dentro del depósito, a punto de empezar a trabajar, y nos avisaron de que se estaba prendiendo fuego un galpón porque había saltado un chispazo de una soldadura y no pudieron contener las llamas”, relató otro empleado de la fábrica.

Transcurridas más de cuatro horas desde que se inició el fuego, algunos vecinos denunciaban que les picaban las gargantas por el humo . “No se puede respirar. Si llegan a explotar las garrafas, explotamos todos acá a cinco cuadras a la redonda”, advertían.

Desde Defensa Civil recomendaron no acercarse al lugar donde se desarrolla el siniestro y que, de presentar alguna afectación en vías respiratorias o en la vista, dar aviso al sistema de salud a la brevedad para tener el registro. “No hay posibilidades de que el fuego salga del perímetro. Hay tres naves afectadas y estamos al cuidado de una pared que puede llegar a desmoronarse” , agregó el titular del organismo dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, Fabián García.

El funcionario reconoció que se trata de un incendio “de larga duración” y que se está recorriendo el barrio para controlar el estado de salud de los vecinos. “Le llevamos tranquilidad a los vecinos de que no hay riesgo de nube tóxica. Solo hay que evitar la exposición al humo” , resaltó García.

Este incendio de importante magnitud, cuyas llamas se pueden distinguir a varios kilómetros de distancia, tiene lugar 24 horas después de otro hecho similar en un depósito de garrafas en Merlo que dejó al menos tres heridos.

Fuente: La Nación