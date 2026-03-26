En qué canal pasan Brasil vs. Francia por un amistoso de fecha FIFA hoy

Más allá de que es un amistoso, Brasil vs. Francia es el gran partido de la primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y se desarrolla este jueves desde las 17 (hora argentina) en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos, con arbitraje del tunecino Sadok Selmi.

El encuentro no se transmite por TV en la Argentina y la única opción para mirarlo es a través de la plataforma digital Disney+ Premium -requiere ser suscriptor para acceder al contenido-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ambos seleccionados se preparan para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 , en el que serán dos de los favoritos al título por su historia y, también, su presente. La Canarinha está en plena levantada de la mano de Carlo Ancelotti y muchos de sus jugadores están en un gran nivel, lo que la invita a soñar con hacer una gran cita ecuménica tras varias ediciones seguidas de desiluciones. Les Bleus, en tanto, son los últimos subcampeones del mundo y tienen un poderío ofensivo que hace temer a cualquier defensa.

En ese contexto, el amistoso que disputan es importante para ambos para saber cómo se encuentran a poco menos de 100 días de la Copa del Mundo y, para los entrenadores, empezar a definir la lista de convocados. El italiano Ancelotti volvió a no citar a Neymar Jr. y al ser consultado en una conferencia de prensa sobre ello fue breve y evitó confrontar: "Escucho todo. Es normal. En el fútbol todos tienen una opinión. No es una ciencia exacta. Tengo que respetar la opinión de todos”.

Del otro lado, Didier Deschamps, que dejará el cargo luego del Mundial 2026 y suena con fuerza para reemplazarlo Zinedine Zidane, ratificó la presencia de Kylian Mbappé en el amistoso tras las dudas que surgieron a partir de una lesión en su rodilla izquierda. De hecho, el propio delantero de Real Madrid dejó en claro que quiere estar porque la dolencia “ya quedó atrás”.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado galo con una cuota máxima de 2.34 contra 3.13 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los brasileños. El empate llega a 3.70.

Ambos combinados jugarán otro cotejo en los días siguientes. Brasil enfrentará a Croacia, rival que lo eliminó en cuartos de final del Mundial Qatar 2022, y Francia chocará ante Colombia.

La Verdeamarela integra el Grupo C de la Copa del Mundo junto con Marruecos, Haití y Escocia. Se clasificó tras finalizar en el quinto lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas con 28 puntos, misma cantidad que Colombia, Uruguay y Paraguay, aunque únicamente supero a la albirroja por diferencia de gol.

Francia, por su parte, estará en la zona I con Senegal, Noruega y el ganador del repechaje intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak). Obtuvo su boleto para el certamen ecuménico luego de culminar en lo más alto del Grupo D de las eliminatorias europeas por delante de Ucrania -que buscará clasificarse a través de las repescas-, Islandia y Azerbaiyán.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación