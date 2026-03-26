Fue a visitar a su novio preso con un paquete de galletitas: escondía droga y la detuvieron

Una joven de 18 años fue detenida acusada de intentar ingresar marihuana escondida en un paquete de galletitas a su novio, que está detenido en una comisaría de Chaco.

El episodio ocurrió el sábado a la mañana, en la localidad de Fontana. Una mujer se acercó a la Comisaría 1° durante el horario de visitas para ver a su pareja, que se encuentra alojada ahí por una causa de robo con arma .

Cuando entró al establecimiento, mientras los efectivos realizaban los controles correspondientes, notaron que entre los elementos que llevaba había un paquete de galletitas que presentaba varias irregularidades.

Por ese motivo y en presencia de un testigo, los agentes decidieron abrirlo para vaciar su contenido. Dentro del mismo, encontraron varios envoltorios de nylon ocultos en el paquete .

Frente a esto, se dispuso la intervención de personal especializado, que confirmó que se trataba de cannabis sativa , dividida en 14 envoltorios con un peso aproximado de 21 gramos.

Según informó el diario La Voz del Chaco , la acusada fue detenida en el lugar mientras avanzan las investigaciones en su caso.

Mientras tanto, el estupefaciente fue secuestrado y forma parte del expediente en el que interviene la Fiscalía Antidrogas N°2, a cargo de la Dra. María Eugenia Arechavala Viola .

Fuente: TN