Liberaron a los dos acusados de haberle dado cocaína a Liam Payne antes de su muerte

Por disposición de la Justicia, fueron excarcelados Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra . Son los principales acusados de haberle dado estupefacientes al cantante Liam Payne antes de que muriera al caer del tercer piso de un hotel en Palermo el 16 de octubre de 2024.

La medida fue dictada por la jueza Karina Andrade , responsable del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 de CABA, durante la audiencia de pedido de excarcelación.

Tanto el camarero como el empleado del hotel estaban imputados y detenidos con prisión domiciliaria por suministro de estupefacientes .

Según informaron fuentes del caso a EFE , Pereyra fue liberado ya que la jueza descartó que existiera peligro de fuga o que pudiera amedrentar a testigos . De hecho, según declaró su abogado, Andrade tuvo en cuenta la juventud del acusado, “que haya trabajado toda su vida y que necesite trabajar”.

Sobre la decisión, el defensor de Paiz, Fernando Madeo Facente , compartió una historia en Instagram celebrando el resultado de la audiencia: “ ¡Lo logramos! El día de la fecha, por pedido de esta defensa, y disposición del nuevo juzgado interviniente, Braian fue excarcelado y recuperó la total libertad".

Por su parte, Augusto Cassiau , abogado de Pereyra, también compartió un breve mensaje sobre la liberación de su cliente. “ Hoy le dieron la libertad a Ezequiel , acusado de entregarle estupefacientes a título oneroso a Liam Payne. Vamos a poder preparar su defensa en libertad”, escribió.

El cantante británico estaba de gira por la Argentina y se hospedaba en el Hotel CasaSur Palermo, ubicado en Costa Rica 6032. El 16 de octubre de 2024, cayó del tercer piso del establecimiento y murió .

Durante la investigación, la autopsia reveló que Payne tenía alcohol, cocaína y sertralina —un antidepresivo recetado— en sangre. Ante esto, los peritos determinaron que no estaba plenamente consciente y se encontraba en un cuadro de disminución de conciencia que terminó en esa situación de extrema vulnerabilidad.

Ante el trágico final, los investigadores ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad, hablaron con testigos y analizaron chats de celulares secuestrados.

Con toda esa información, sospechan que tanto Pereyra como Paiz le habrían vendido cocaína en al menos dos oportunidades cada uno de ellos.

En su momento, cuando los acusados fueron a la Cámara de Casación, negaron haber obtenido ganancias económicas. El camarero explicó que le regaló la sustancia a su ídolo , mientras que el empleado del hotel dijo que actuó bajo presión para complacer a un cliente VIP que lo maltrató para que le diera la droga.

Fuente: TN