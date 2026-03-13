Fue a hacerse un implante dental y murió: piden citar a un testigo que podría ser clave

“Justo me operé el día anterior, en la misma clínica. El día que falleció Miguel yo estaba ahí, pero me dijeron que no me podían atender. ‘Se complicó un paciente’ fue la explicación que me dieron” .

Miguel era Miguel Ángel Berlini , el hombre que falleció el 19 de noviembre pasado en el quirófano de una clínica de Belgrano durante una cirugía por un implante dental . La persona que no pudo ser atentida “por la complicación” es otro paciente y que ahora podría ser un testigo clave en la investigación.

Alejandra Berlini, hermana de la víctima y parte querellante en la causa, solicitó que el paciente sea citado a prestar declaración testimonial.

“Habiendo sido contactado por redes sociales una presunta víctima de los imputados -quien refiere haberse sometido a un procedimiento quirúrgico sin la presencia de anestesiólogo en la misma clinica el día anterior al hecho investigado, y que el mismo día del desenlace fatal concurrió al establecimiento para sus controles postoperatorios sin haber sido atendido- es que solicito se lo cite a prestar testimonio en los términos del código de rito”, sostuvo Berlini en un escrito presentado por sus abogados, Sebastián Busso y Rodrigo Tripolone .

La identidad del potencial testigo se mantiene en reserva. “La trascendencia de este testimonio resulta evidente: de ser confirmado, aportaría elementos para acreditar un patrón de conducta de los imputados vinculado. La trascendencia de este testimonio resulta evidente: de ser confirmado, aportaría elementos para acreditar un patrón de conducta de los imputados vinculado a la reiterada omisión de recaudos anestesiológicos básicos en intervenciones quirúrgicas realizadas en el establecimiento, lo cual resulta directamente conducente al objeto procesal de la causa”, se agregó en el citado escrito.

El expediente se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53, a cargo de la jueza Érica Uhrlandt , e interviene la fiscal Laura Belloqui . La causa tiene dos imputados.

“Hay prueba palmaria y contundente de lo que sucedió con Miguel Ángel. Presentamos más de 50 puntos de pericia para que sean respondidos” , había Busso a LA NACION .

El expediente se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53, a cargo de la jueza Érica Uhrlandt , e interviene la fiscal Laura Belloqui .

Los imputados, según informaron fuentes con acceso al expediente, son el médico cirujano José Miguel Galiano y el cirujano plástico Marcelo Fernando Robles, propietario de la clínica donde murió la víctima, situada en Virrey del Pino al 2500, en Belgrano. Ambos están excarcelados.

“Los detalles de la autopsia nos encaminan. Lo más relevante de lo que surgió de la autopsia es que tiene en el tercio posterior de la lengua, en la faringe y laringe infiltraciones hemorrágicas traumáticas. Lo más grave es que en el esófago una laceración traumática de casi cinco centímetros. Es decir quisieron intubarlo y en vez de entrar en la tráquea, como corresponde, entraron en el esófago” , explicó Busso.

La víctima murió el 19 de noviembre pasado en la Clínica Robles. La intervención estaba pautada para las 8.30 , debía concluir hacia el mediodía y permitirle regresar a su casa antes de las 17 . Pero Belrini murió en el quirófano.

Su hermana dijo que no tenía antecedentes médicos. Ella y sus sobrinas, las hijas de la víctima, Camila y Celeste, lo habían acompañado a la clínica.

Los dos imputados, en un primer momento, fueron detenidos y la clínica clausurada. Ahora está excarcelados y la familia de la víctima espera Justicia.

Busso y Tripolone, además, se opusieron al pedido de “unificación de las querellas”. La presentación había sido hecha por el abogado Pablo Romano, en representación de Camila y Celeste Berlini, las hijas de la víctima.

“Esta representación ha sido el motor activo de la investigación desde el momento de su constitución. Ello contrasta notoriamente con la conducta procesal de las querellantes Camila y Celeste Berlini, quienes, no obstante invocar prioridad temporal en su constitución como querellantes, no impulsaron medida probatoria alguna que contribuyera al avance de la investigación penal antes de la intervención de esta parte”, se afirmó en el escrito presentado en las últimas horas.

Fuente: La Nación