Fue a Don Julio, pidió una porción de vacío, papas fritas, 3 bebidas y postre: mostró el ticket final

Don Julio es una de las parrillas más emblemáticas de Buenos Aires . Ubicada en el barrio porteño de Palermo , a diario es visitada por cientos de comensales locales y turistas.

El restaurante cuenta con miles de reseñas en Google Maps por parte de sus clientes. Entre ellos, una mujer compartió su experiencia en el lugar, lo que comió y cuánto gastó.

En el ticket que publicó, la clienta dejó ver que en total eran tres comensales, que abonaron $6.000 cada uno por el valor del cubierto .

En cuanto a la comida, optaron por una porción de vacío a un precio de $98.000 y papas fritas como guarnición, por $15.000.

Por otro lado, para la bebida eligieron un agua sin gas y una copa de vino de la marca La Gran Nave. Mientras que como postres seleccionaron un panqueque con dulce de leche y un sorbete de pera. Por lo tanto, al final del comprobante se puede verificar que en total gastaron $221.000 .

Fuente: TN