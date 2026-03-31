Vuelven las tormentas a Buenos Aires: cuándo llegarían y qué día baja la temperatura

Tras una semana de mucha humedad y altas sensaciones térmicas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que vuelven las tormentas y que bajaría la temperatura.

Según indicaron, para este miércoles 1 de abril se prevé 10% de probabilidades de lluvias a la madrugada, entre 10 y 40% de probabilidades de chaparrones y entre 40 y 70% de probabilidades de tormentas en la tarde y la noche. La mínima será de 22 grados y la máxima de 30 grados.

A su vez, el jueves 2 también hay entre 10 y 40% de probabilidades de chaparrones en la mañana con una mínima de 21 grados. Por la tarde, se espera una máxima de 29 grados y 10% de probabilidades de precipitaciones.

El descenso de temperatura recién estaría llegando el sábado , donde se prevé una mínima de 20 grados y una máxima de 25 grados con cielo mayormente nublado durante la mañana y 10% de probabilidades de precipitaciones. Mientras que durante la tarde se espera cielo parcialmente nublado. También, se registrarán vientos de hasta 31 km/h del sureste en la mañana y del este en la tarde.

Fuente: TN