Encontraron muerto a un andinista que quiso escalar un cerro en el límite entre Argentina y Chile

Un andinista que intentó escalar el cerro Santa Elena , cerca del paso internacional Cristo Redentor, fue encontrado muerto este martes luego de un intenso operativo de búsqueda en la alta montaña, en la frontera entre Argentina y Chile .

El hombre llegó el domingo por sus propios medios hasta Las Cuevas , donde dejó estacionado su auto antes de iniciar el ascenso a la montaña, que se eleva a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar.

El andinista de 38 años que vivía en Mendoza logró hacer cumbre, llamó a su novia y le avisó que arrancaba el descenso, que le iba a llevar unas tres horas. Pero después de ese llamado, no volvió a comunicarse.

Según informó Clarín , la familia decidió hacer la denuncia policial y se activó un operativo de emergencia encabezado por la Patrulla de Rescate (UPRAM), con apoyo de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina. Si bien el personal de rescate logró hacer cumbre en el cerro, no pudieron localizarlo.

Durante la mañana del martes, gracias al uso de drones, se logró ubicar el cuerpo del andinista y se confirmó su fallecimiento . A partir de ese momento, se reforzó el operativo para avanzar con las tareas de recuperación.

La víctima había caído a un barranco y su cuerpo fue encontrado a 4.200 metros de altura , muy cerca de la cumbre, del lado chileno. Por su parte, las autoridades de Carabineros de Chile autorizaron el ingreso de personal argentino a su territorio y así se pudo coordinar un operativo conjunto para descender el cuerpo del andinista.

Fuente: TN