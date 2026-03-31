Unir cáscaras de zanahoria con bicarbonato: qué beneficios tiene y cómo usarlo en casa

Al pelar la zanahoria , lo primero que se hace es tirar sus cáscaras a la basura, pero lo que no todos saben es que esta parte puede tener distintos usos en el hogar, sobre todo al mezclarse con bicarbonato de sodio . Un método casero para el cuidado del hogar y sin gastar de más.

El secreto está en que las propiedades naturales de la zanahoria y el poder limpiador y desodorizante del bicarbonato de sodio dan como resultado una solución versátil, fácil de preparar y con varios usos en la casa.

Por tratarse de un producto casero y orgánico, se recomienda usar la mezcla en el momento o dentro de las 24 horas . Si querés guardarla, lo mejor es colocarla en un recipiente cerrado en la heladera, pero no más de uno o dos días, ya que puede perder efectividad y generar olor.

Fuente: TN