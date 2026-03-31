Despidieron los restos del alumno asesinado por un compañero en el colegio de Santa Fe

En medio del dolor y la conmoción, una caravana acompañó a la familia del chico de 13 años. El agresor se encuentra en un instituto especializado para menores de la ciudad de Santa Fe.

El adolescente de 15 años que disparó contra sus compañeros de la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, en Santa Fe, " comprende lo que hizo" . Así lo confirmó la abogada que representa a su familia, Mariana Oroño , en diálogo con TN .

El chico se encuentra actualmente en un centro especializado en niños, niñas y adolescentes. Según contó la profesional, a partir de hoy un equipo interdisciplinario empezará a entrevistarlo y a evaluarlo para determinar si hay algún tipo de patología psiquiátrica y si hay algún tratamiento a seguir .

En primera instancia, los menores que sufrieron heridas por las esquirlas fueron asistidos en el hospital de San Cristobal, pero luego debieron ser trasladado a un centro de salud de la ciudad de Santa Fe. Su director, Pablo Ledesma, dialogó con TN y dio detalles del estado de salud de uno de los menroes.

"El paciente está evolucionando clinicamente muy bien, está estable y proseguira en función de lo que decidan los clinicos el manejo a futuro", explicó. Además, aclaró que el chico ingresó estabilizado y se mantuvo así. "Tuvo una mejoría clínica, las lesiones en abdomen, rostro, frente y torax son las típicas lesiones de perdigones pero nada clínico, no involucró órganos. Las lesiones en el cuello están siendo monitoreadas y son el motivo de la internación", completó.

El tiroteo llevado a cabo por un alumno de 15 años en una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, provocó la muerte de un nene de 13 años y dejó a otros ocho estudiantes heridos . Según el último parte médico, seis fueron dados de alta con heridas superficiales y dos continúan internados .

Uno de ellos, de 13 años, compañero de curso de la víctima y del agresor, se encuentra internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe . En diálogo con eltrece , su tía reveló los detalles sobre su estado de salud.

Un estudiante muerto y ocho heridos dejó el tiroteo llevado a cabo por un alumno de 15 años en la escuela Mariano Moreno de San Cristobal, Santa Fe.

Los videos del momento dan cuenta del terror que vivió la comunidad educativa este lunes a la mañana cuando ocurrió el hecho.

El fiscal Carlos Vottero informó que el proceso está en una fase de medidas de protección. Confirmó que el menor continúa en un insittuto de menores y que su madre lo acompañó hasta la ciudad de Santa Fe, donde permanece alojado.

En diálogo con TN, Vottero aseguró que el abuelo es el titular del arma. "Lo tenemos acreditado, el menor consiguió la escopeta, la cual había sido denunciada esa mañana como sustraída. El abuelo vive a 60 metros del menor, no hay ninguna responsabilidad en este momento que se le pueda atribuir a él".

Mariana Oroño dialogó con TN y dio detalles sobre el estado del menor que permanece alojado en un instituto de menroes . "Va a tener un equipo interdisciplinario para determinar si hay algún tipo de patología psiquiátrica o si hay algún tratamiento para seguir", precisó.

Al mismo tiempo, confirmó que el chico estaba en un tratamiento psicológico que había comenzado hacía pocos meses, pero señaló que pudieron hablar muy poco y que no explicó los motivos que lo llevar al accionar. "Él nos dijo que no había ahondado con el psicólogo en sus tendencias autolesivas", sostuvo. Además, precisó que el motivo del comienzo del tratamiento se debió a estas autolesiones que había comenzado a realizarse. "No ha habido un intento de suicidio serio, pero si estas manifestaciones, de sentirse 'un bicho raro', de no encajar de querer liberarse, el hablaba de eso como el hecho de quitarse la vida", explicó.

Oroño también señaló que los ni los padres ni el chico dijeron que haya atravesado situaciones de bullying y sostuvo que los videos que se viralizaron acerca del comportamiento de sus compañeros eran "bromas internas".

Por otro lado, la abogada hizo mención a que el padre del menor le había envíado un mensaje previo al ataque, pero que no era una situación extraña sino que en los comienzos de todas las semanas siempre le deseaba un buen arranque. "Era algo habitual, nada extraño", aclaró.

Al mismo tiempo, la defensora aseguró que el menor nunca había expresado violencia frente a terceros y que actualmente está consciente y comprende lo que hizo, pero que no pudo asumir las consecuencias de haber matado a otra persona. "Él no tenía un objetivo de ir a matar a una persona, según lo que habló, fue un ataque contra todos y contra nadie, no fue dirigido a ciertas personas, es una expresión. creo yo, de lo que él se sentía en la sociedad", añadió.

Sobre el final, Oroño aseguró que los padres estaban en estado de shock, de angustia y "no sabían qué hacer".

"La familia pretende que tengan algún tipo de internación en algún establecimiento, no pretenden que vuelva a una dinámica normal que sería muy irresponsable por parte de todos. Ahora queda la evaluación y por siguiente algún régimen cerrado, algún lugar de salud mental, no es que él va a volver su hogar, no lo quieren así sus padres, él necesita tratarse", especificó y cerró con una reflexión: "La sociedad está siendo muy dura, siempre se busca a un responsable, pero estan recibiendo mucho acoso".

En una caravana, amigos y familiares acompañan el choche fúnebre al cementerio de San Cristobal. (Foto: TN)

Carlos Vottero, fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, confirmó que el menor acusado se encuentra en un instituto de la ciudad de Santa Fe. Además, aclaró que continuará allí hasta la formulación de cargos y que pedirán que no vuelva a San Cristobal.

"Realmente fue un horror, un hecho muy conmocionante", manifestó en declaraciones radiales. En el mismo sentido, brindó los primeros detalles de la investigación sobre el momento del ataque.

"La investigación se lleva adelante partiendo de la escena del crimen, con un trabajo de la policía científica en un primer momento. Todo el trayecto de esa escena llevó varios segundos la consumación del hecho, luego interviene el medico forense en la autopsia que hemos realizado, todo bajo la órbita, en este caso la fiscal de menores que está trabajando en este hecho".

Tras ello, confirmó que en el ataque se utilizó una escopeta calibre 12-70 y que hubo cuatro disparos en total. Al mismo tiempo, aclaró que el menor llevó el arma en su mochila y no en un estuche de guitarra como se dijo en un primer momento.

"Él fue al baño y llega al interior es donde empezó lo que podemos determinar la escena en sí, a partir de lo que hace en el baño, que es armar el arma, colocarse el cinturon que contenía los cartuchos, que llevaba también en la mochila, se preparó y ahi empezó el hecho en sí, todo eso comenzó con los disparos", precisó.

Al mismo tiempo, Vottero confrmó que los disparos comenzaron dentro del baño y continuaron afuera y especificó que Ian Cabrera, la víctima, fue baleado por primera vez dentro y cuando logró salir, el acusado le volvió a disparar. De igual manera, no dio detalles sobre las lesiones.

"Cuando el menor acusado salió, recargó y continuó su recorrido dentro de un patio interno de la escuela e hizo dos disparos más. Con esos últimos no habría herido a nadie, a las otras dos víctimas las habría herido con perdigones de los primeros disparos", aseguró.

Tras ello, detalló cómo fue el momento en el que Fabio, el portero del colegio, finalmente lo redujo. "No hubo ninguna resistencia", aclaró.

Sobre el final, Voterro remarcó que ayer a la noche hubo una audiencia donde las partes se pusieron de acuerdo para que el menor permanezca en un instituto de la ciudad de Santa Fe donde se tratan a menores con este tipo de conflictividad. Es una audiencia previa que se realizó y el viernes, probablemente, sea la formulación de cargos. " El juez debe disponer las medidas de protección, nosotros desde el MPA nos consideramos que el menor deba volver a San Cristobal" , completó.

En conferencia de prensa, la secretaria de Gestión Territorial Educativa de Santa Fe, Daiana Gallo Ambrosis, aseguró que ya hubo entrevistas con el personal de directivo de la institución donde ocurrió el ataque. Además, aseguró que continuarán trabajando con los menores, compañeros de los chicos involucrados.

Por último, aseguró que el resto de las escuelas de la zona continuarán las clases con normalidad. "Esto es un proceso, es algo extraordinario, no visto, tenemos que pensar cómo seguir adelante y que sea de la mejor manera, nos llevara el tiempo que tenga que llevar pero intentaremos garantizar lo mejor para estos jóvenes", completó.

El tiroteo ocurrido en una escuela de Santa Fe durante la mañana de este lunes conmocionó al país. Durante el ataque, un chico de 13 años murió al ser alcanzado por los disparos de la escopeta que gatilló un estudiante de 15.

Todo pasó en la Escuela Normal Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal y fue allí mismo donde la comunidad se reunió anoche para despedirlo con velas, globos y pancartas .

Fabio, el portero que redujo al alumno de 15 años que mató a un compañero de 13 en Santa Fe, aseguró que el agresor “no sabía dónde estaba ni qué había hecho” . El hombre trabaja en la escuela y pudo quitarle el arma al adolescente: “Me apuntó, pero no llegó a gatillar”.

El trabajador reconstruyó el momento en que intervino y sostuvo que actuó sin dudar. “Hice lo que tenía que hacer, lo que hubiera hecho cualquiera” , afirmó en diálogo con Telenoche .

En un desgarrador mensaje, una familiar del adolescente asesinado a balazos por un compañero de colegio en Santa Fe se manifestó en redes sociales con un fuerte llamado de atención sobre la salud mental.

“Hoy una familia quedó destruida. Una escuela marcada para siempre. Y una ciudad entera en shock. La salud mental no es un tema menor” , escribió la prima del papá de Ian Cabrera en su cuenta de Instagram.

Un video de cámaras de seguridad de la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe , grabó el momento en el que el agresor de 15 años iba en moto rumbo a la escuela donde cometió el ataque.

En las imágenes, registradas a las 07.01, se lo observa en una motocicleta azul, en lo que serían los minutos previos al asesinato de su compañero de 13 en la Escuela N°40 .

Mientras avanza la investigación, habló esta tarde el abogado del chico de 15 años que entró armado al colegio y mató a un compañero en Santa Fe.

En diálogo con TN , Néstor Oroño detalló que fue contactado esta mañana por el padre del agresor y dijo: “De una manera imprevista se produjo este hecho lamentable. No había exteriorizado signos de violencia, pero había tenido algunos episodios de atentados contra su propia vida”.

En medio de la conmoción, un alumno de la Escuela Nº 40 de San Cristóbal de Santa Fe contó detalles del momento en que el adolescente entró armado al colegio, mató a un compañero de 13 años e hirió a otros.

“Fue un evento shockeante, nos agarró por sorpresa” , expresó en diálogo con TN. Sobre el agresor, sostuvo: “Siempre fue una persona tranquila, el alumno perfecto. No creí que fuera capaz de hacer eso”.

Fuente: TN