Extorsiones, estafas y secuestros virtuales: así operaba una banda de gitanos que cayó tras cometer un robo

La Policía de la Ciudad detuvo a 14 personas que formaban parte de una banda de estafadores gitanos. Secuestró 42 vehículos, autopartes, joyas, teléfonos y documentación presuntamente falsa.

Realizaron un total de 26 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Campana, Mar del Plata y Rosario.

Están acusados de haber cometidos fraudes con vehículos, secuestros virtuales, extorsiones y estafas bajo la modalidad de “cuento del tío” . Todos los delitos terminaban con los autos desguazados en desarmaderos o vendidos sin la documentación completa.

A partir de numerosas denuncias de estafas en las Comunas 2, 12, 13 y 14 , el 30 de enero pasado la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 35 abrió una investigación, en la que intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5 a cargo de Manuel Campos.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad.

Durante dos meses, los oficiales trabajaron en tareas de campo y contaron con aporte de especialistas de cuerpos tecnológicos como Ciberpatrullaje, Análisis de Patrones Delictuales, CMU, Anillo Digital y Análisis y Protección de Riesgos.

La causa inició cuando detuvieron a un estafador por realizar el “cuento del tío”, pero al allanarlo, encontraron 30 certificados falsos de venta de autos . Con esa información lograron descifrar cómo operaban.

La banda funcionaba comprando autos por redes sociales sin pedir la documentación; determinaban un precio y pagaban una parte del valor. Finalmente, se quedaban con el vehículo sin pagar el resto del monto .

Esos autos eran utilizados para otras estafas y secuestros virtuales . Cuando el vehículo había sido usado en varias oportunidades, lo llevaban a otra ciudad donde lo vendían o desarmaban.

Con el dinero acumulado, los integrantes compraban otros autos, carteras de lujo y joyas.

Después de las averiguaciones, los oficiales entregaron a la Fiscalía una lista con 26 direcciones , 17 pertenecían a distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, tres en el conurbano (Marcos Paz, El Palomar y Don Torcuato), tres en Campana, dos en Mar del Plata y uno en Rosario.

Cuando el juez Nacional en lo Criminal y Correccional 5, Manuel de Campos, firmó las órdenes, los oficiales de la Policía de la Ciudad hicieron los allanamientos.

Durante los procedimientos, los oficiales incautaron 42 vehículos (41 autos y 1 moto), la mayoría de ellos en la avenida Rivadavia al 9200, en Villa Luro.

Mientras, en el Palomar, los oficiales decomisaron cinco vehículos y gran cantidad de autopartes del desarmadero vinculado a la banda . En otros de los lugares encontraron gran cantidad de joyas, relojes, cadenas y carteras de lujo.

En otros dos puntos allanados, uno en Versalles y otro en Villa Devoto, incautaron armas : dos escopetas, una carabina, dos rifles de aire comprimido, cartuchos y demás armas de fuego.

También se secuestraron gran cantidad de notebooks, celulares, llaves y documentación de vehículos que son de gran importancia para la causa .

Fuente: TN