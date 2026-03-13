Franco Colapinto largará 16º la carrera sprint del Gran Premio de China, en la que Pierre Gasly partirá 7º

Desconcertado quedó Franco Colapinto en la prueba de clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 . Repitió el puesto de la qualy de Australia, pero ahora bastante más lejos de su “referencia”, Pierre Gasly . El argentino se ubicó 16º y quedó no solamente 7 posiciones detrás de su compañero , sino además a 922/1000 (765 en Melbourne). Demasiada diferencia.

El piloto de 22 años partirá en el 16º cajón en la carrera corta que se iniciará a la medianoche de Buenos Aires entre el viernes y el sábado, en la que George Russell y Kimi Antonelli , los pilotos de la dominante escudería Mercedes , ocuparán la primera fila de la grilla. Detrás estarán, intercalados, los dos dos McLaren y los dos Ferrari , e inmediatamente después, el sorprendente Gasly. Así como el francés fue “el mejor del resto” , e incluso superó a los Red Bull , en el sprint shootout , Colapinto estuvo en el otro extremo: quedó delante únicamente de los equipos que están en problemas, graves y no tanto. Es decir, del menguante Williams y los desahuciados Aston Martin y Cadillac .

“ Estoy un poco perdido con la sprint qualy, porque quedé muy lejos de Pierre , y es la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista y tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la qualy [...] Me falta. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garaje , así que hay que entender el porqué y volver mejor mañana”, analizó el bonaerense, que se convirtió en el primer piloto de su país en competir en China en Fórmula 1. Su pérdida de competitividad se dio en los primeros virajes del circuito de 5451 metros, unas intrincadas curvas y contracurvas de diversos radios que son todo un desafío técnico, aun para los experimentados.

En la vanguardia, en tanto, lo más novedoso fue la aparición de McLaren, que se interpuso entre los sólidos Mercedes y los irregulares Ferrari. Detrás del 1-2 de Russell y Antonelli se ubicaron el papaya Lando Norris , el rosso Lewis Hamilton , el naranja Oscar Piastri y el cavallino Charles Leclerc . Y fuera de ese sexteto, además del impacto de Gasly sorprendió el rendimiento de los Red Bull, apagados. Max Verstappen consiguió apenas un 8º sitio, muy distante de Russell en tiempo, e Isack Hadjar , un lejanísimo 10º . En medio, un otra vez consistente Oliver Bearman , a bordo de un Haas de buen comienzo de año.

La carrera sprint, que empezará a la medianoche y constará de 19 giros, será televisada por Fox Sports y la plataforma Disney+, que también transmitirán la sesión posterior, desde las 4 de este sábado: la prueba de clasificación para la carrera principal. Colapinto debería ir ganando rendimiento a medida que conociera los vericuetos de un circuito que le es nuevo. Por lo pronto, hay una incipiente esperanza que a la vez lo presiona: Alpine muestra un progreso en Shanghái respecto a Melbourne, pero que sea Gasly quien lo evidencia y con tanta supremacía expone al chico argentino .

Terminada la sesión, se revela una queja de Max Vestappen contra Pierre Gasly. En el desenlace de un giro lanzado, el neerlandés se topó con el compañero de Franco Colapinto a la salida de la horquilla que precede a la última curva. Lo superó por la derecha, le hizo un gesto al pasarlo y en el viraje final se despistó y perdió la vuelta. Por radio, sin llegar a identificar de qué piloto de Alpine se trataba, culpó de estar “fuera de la línea de carrera” al francés, que no estaba en un giro a fondo, y calificó de “ridículo” su accionar.

¡VERSTAPPEN SE FUE DE PISTA! El piloto de Red Bull se pasó de largo y... ¿Le echó la culpa a Colapinto? 📺 #ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BY7FKZ2F8p

No cortante pero decepcionado, Franco Colapinto comenta su desempeño en la prueba de clasificación para la carrera sprint de China, en cuya segunda sección, la última que compartieron, quedó a 922/1000 de su compañero de equipo, Pierre Gasly. No encuentra un motivo. “Me gustaría saberlo. Estoy un poco perdido con la sprint qualy, porque quedé muy lejos de Pierre, y es la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista y tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la qualy. Así que no...”, deja incompleta la frase, algo abatido. El 16º lugar de salida que consiguió contrasta intensamente con el 7º del otro piloto de Alpine. “Hay que entender un poco el porqué, pero creo que hay mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy de mañana. Obviamente, fue bueno conocer la pista y entender un poquito más todo, pero me falta. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garaje, así que hay que entender el porqué y volver mejor mañana”, insiste.

"QUEDÉ MUY LEJOS CON PIERRE... MUCHO POR TRABAJAR HOY A LA NOCHE" 🇦🇷 Franco Colapinto analizó las cosas a mejorar tras la Qualy de la Sprint 📺 #ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jOmQWWWsbo

Al igual que en Melbourne, en la qualy corta Mercedes establece una diferencia amplia: George Russell marca 621/1000 de ventaja sobre el primer auto de otra escudería, el McLaren de Lando Norris, que resulta 3º. Con 1m31s520/1000, el ganador de la primera fecha deja 289/1000 atrás a su compañero, Kimi Antonelli, que completa el 1-2 de las flechas de plata. Lewis Hamilton ubica 4º a su Ferrari, y quien comparte con él los boxes, Charles Leclerc, es 6º, ya a algo más de un segundo. En medio, Oscar Piastri, con el otro McLaren. Pierre Gasly se entromete y posterga a los dos Red Bull: Max Verstappen obtiene apenas el 8º cajón de salida para la carrera sprint, a nada menos que 1s734/1000 de Russell, e Isack Hadjar es apenas 10º, bastante más lejos. Oliver Bearman, con el mejor Haas, ratifica sus buenos números del viernes en Shanghái, con un 9º lugar.

The Sprint Grid is IN! 😎 It's a Mercedes 1-2 ahead of Norris, Hamilton and Piastri ⬇️ #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/5Va86ktxhD

Los buenos indicios de Pierre Gasly en el Gran Premio de Australia tienen correlato en la prueba de clasificación para la carrera sprint de China: el francés consigue el 7º puesto de largada. Su Alpine es “el mejor del resto” en la qualy breve, pues lo anteceden solamente los Mercedes, los Ferrari y los McLaren.

Comienza el segmento final de la prueba de clasificación para la carrera sprint en Shanghái. Lo protagonizan George Russell, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Max Verstappen e Isack Hadjar.

Como en Australia, la segunda porción de una prueba de clasificación margina a Franco Colapinto. Esta vez el piloto de Alpine resulta último en ese tramo y, por ende, largará 16º la carrera sprint de China este sábado. El argentino queda 2s86/1000 detrás la punta, a 707/1000 del 10º puesto (el último de acceso) y fuera de la ambicionada SQ3, que sí alcanza su compañero: Pierre Gasly sorprende poniendo 7º al otro A 526, a 1s164/1000 del dueño del mejor tiempo, el Mercedes de George Russell.

ELIMINATED IN SQ2 ❌ Hulkenberg Ocon Lawson Bortoleto Lindblad Colapinto #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/y1hozP7bRu

Al igual que en la SQ1, en este parte del sprint shootout Franco Colapinto está en zona de eliminación a falta de 2 minutos. Y muy lejos del primer puesto, a 2s518/1000, y del 10º (el último de clasificación para la SQ3), a 1s124/1000.

Lando Norris, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Max Verstappen, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Liam Lawson, Franco Colapinto, George Russell, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Kimi Antonelli empiezan la SQ2, la segunda porción de la prueba de clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de China, que durará 10 minutos.

De 2,6 segundos atrás pasó a quedar a 1,5 con su último intento Franco Colapinto, que mete al Alpine en la SQ2 con lo justo: queda 16º. Quedan eliminados Carlos Sainz y Alex Albon, de Williams; Fernando Alonso y Lance Stroll, de Aston Martin, y Valtteri Bottas y Sergio Pérez, de Cadillac. Esta vez, George Russell queda 1º por poca diferencia: apenas 118/1000 lo separan de Lewis Hamilton. Max Verstappen sigue fuera de sintonía con su Red Bull: el neerlandés se ubica 11º, a 1s140/1000.

ELIMINATED IN SQ1 ❌ Both Williams are out of Sprint Qualifying! Sainz Albon Alonso Stroll Bottas Perez #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/9co4K2dDmq

Muchos pilotos mejoran con el correr de las vueltas y Franco Colapinto está en zona de eliminación cuando quedan dos minutos de la SQ1. El Alpine del argentino está a 2s659/1000 del Mercedes de George Russell, nuevamente el más veloz en una sesión.

El tiempo inicial en los 12 minutos de la sección inaugural de la qualy por parte de Fanco Colapinto es 1,9 segundos más lento que el mejor a esa altura. Los registros están muy altos respecto al entrenamiento matinal.

El Cadillac de Sergio Pérez no tomará parte en esta prueba de clasificación. Padece un problema en el sistema del combustible, que no es posible solucionar en el tiempo remanente. El piloto mexicano estuvo muy lejos del mejor tiempo de la práctica, a 6,4 segundos, y directamente no sale a la pista en la qualy corta. Cadillac sigue cargando problemas.

Se pone en verde el semáforo de la calle de boxes y varios coches ingresan al circuito, encabezados por el Cadillac de Valtteri Bottas. Se inicia la primera actividad de competencia del Gran Premio de China.

Como las pruebas de clasificación estándar, la de la carrera sprint estará divivida en tres partes, las dos primeras de las cuales serán eliminatorias. Durará 44 minutos y definirá el orden de partida de la competencia corta, que se largará a las 4 del sábado de Argentina y constará de 19 vueltas.

Los ingleses lo llaman “flip-flop”, o sea, “giro de 180 grados”. Frédéric Vasseur, el director del equipo, usa otro nombre divertido, aun más: “La Macarena”. Unos y otro se refieren al alerón trasero móvil de los Ferrari, que gira media vuelta sobre su eje según la necesidad: reducir la carga aerodinámica (acelerar en una recta) o aumentarla (frenar). La escudería italiana es la única de las 11 de la Fórmula 1 que aplicó esa innovación, tras quedar habilitada por los cambios reglamentarios para 2026, y la usó por primera vez en un fin de semana. Pero finalmente, no la aplicará en la qualy para la sprint. ¿Por qué la denomina así el directivo francés? Por el tema musical en español cuya coreografía de baile remite a ese movimiento de la pieza del auto de Fórmula 1.

The flip-flop wing is back! 🩴 Ferrari deploy their innovative active aero solution for the first time on a Grand Prix weekend! 🤩 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/BnIfiaAAYo

Dentro de la relatividad que conllevan los registros de los ensayos, Mercedes vuelve a aparecer mejor. En Australia, donde se inauguró el Mundial, el conjunto alemán dominó claramente, y lo mismo hizo este viernes en la hora de pruebas. Pero esta vez, en lugar de ser escoltado por Ferrari, lo siguió McLaren, y luego sí se ubicó el Cavallino Rampante. George Russell, Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc y un distante Lewis Hamilton fueron los seis primeros. ¿Y Max Verstappen? Octavo y fuera de los primeros planos, muy lejos.

FP1 CLASSIFICATION ⏱️ An impressive start to the weekend for the Mercedes duo, and a promising performance for the likes of Ollie Bearman 🙌⬇️ #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/2ILlkj3uP5

Por primera vez un piloto argentino de Fórmula 1 competirá en China. El gran premio local nació en 2004 y Franco Colapinto será el precursor entre los corredores de su país en actuar en el gigante asiático. En el único turno de práctica del fin de semana, el piloto de Alpine se posicionó 15º, a 2s206/1000 del vanguardista George Russell (Mercedes) y a 271/1000 de su compañero en el equipo francés, Pierre Gasly, que se situó 10º.

Se avecina la segunda de las cinco sesiones del cronograma del Gran Premio de China de Fórmula 1: la prueba de clasificación para la carrera corta. El sprint shootout comenzará a las 4.30 de Argentina de este viernes, durará 44 minutos y determinará las posiciones de largada para la competencia que se desarrollará a la medianoche entre el viernes y el sábado en el autódromo de Shanghái, cuya pista mide 5451 metros. Fox Sports y la plataforma Disney+ televisarán en directo la tanda, que será cubierta minuto por minuto por LA NACION .

