Dónde ver y de qué se trata F1, nominada a la Mejor Película del Oscar 2026

F1 es una de las películas más destacadas de 2025 , en la cual se ve en primera persona la experiencia de este campeonato mundial de automovilismo. La película protagonizada por Brad Pitt está nominada a Mejor película en los Premios Oscars 2026 , que se celebran este domingo 15 de marzo. En ese sentido, muchos preguntan dónde ver y de qué se trata .

El aclamado film dirigido por Joseph Kosinski (quien también estuvo al frente de Top Gun: Maverick ) fue una de las grandes producciones de 2025, lo que generó mucha expectativa en el público y buenos comentarios por parte de la crítica.

Esta se filmó en los mismos circuitos que corren los Grandes Premios de la Fórmula 1 en la temporada entre 2023 y 2024, lo que le aportó un nivel de autenticidad visual. Desde su lanzamiento en junio del año pasado, recaudó más de 633,4 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto de unos 300 millones. De esa forma se convirtió en la novena película más taquillera de 2025 y la más exitosa en la taquilla de la carrera actoral de Brad Pitt .

Es así que le valió varias nominaciones en los Premios Oscar 2026 , con la categoría de Mejor película como la más destacada. También fue nominada en otras más técnicas, como Mejor edición , Mejor sonido y Mejores efectos visuales .

Dado que la película se estrenó en junio del año pasado, ya no se puede encontrar en las salas del cine, aunque estuvo en cartelera por varios meses por su éxito. Igualmente, es posible verla por streaming : desde diciembre está disponible en la plataforma de Apple TV . Cabe recordar que solo pueden acceder a ella quienes cuentan con una suscripción en la plataforma.

El elenco está compuesto principalmente por Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem y Kerry Condon . También cuenta con apariciones de corredores de la Fórmula 1 , como es el caso de Lewis Hamilton ―quien fue productor del largometraje―, Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri .

La sinopsis que ofrece Apple TV detalla: “ Sonny Hayes (Brad Pitt), apodado «el más grande que nunca existió», fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en los años noventa hasta que un accidente en la pista estuvo a punto de poner fin a su carrera. Treinta años después, convertido en piloto nómada que corre por quien mejor le paga, recibe una propuesta de su excompañero, Rubén Cervantes (Javier Bardem), propietario de un equipo de Fórmula 1 al borde del colapso. Rubén logra convencer a Sonny para que vuelva a pilotar en la Fórmula 1 y salve a su equipo en su última oportunidad para convertirse en el mejor del mundo. Formará equipo con Joshua Pearce (Damson Idris), el impetuoso novato del equipo decidido a marcar su propio ritmo. Y cuando los motores se encienden, el pasado de Sonny vuelve a estar más presente que nunca para recordarle que en la Fórmula 1, tu compañero de equipo es tu primer rival, y que la carretera que conduce a la redención no puede recorrerse en soledad”.

