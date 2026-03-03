Florencio Varela: manejaba alcoholizado, chocó y ahora va a juicio por haber provocado la muerte de su amiga

NACIONALES

En menos de dos años, el apellido Perrone quedó ligado a dos muertes violentas que sacudieron el sur del conurbano. Una ocurrió hace apenas diez días, tras una discusión de tránsito filmada en plena calle. La otra pasó en julio de 2024 y a partir de este lunes entra en su instancia decisiva.

Valentino Perrone es juzgado por la muerte de Maia Spinelli , una adolescente de 17 años que falleció luego de un choque mientras viajaba como acompañante en el auto que él manejaba alcoholizado. A más de medio año del hecho, el acusado goza del arresto domiciliario.

En la previa del debate, se conoció que Valentino es hermano de Agustín Perrone, el motociclista que el 20 de febrero mató a golpes a un automovilista en Ranelagh tras una pelea de tránsito. Ese episodio quedó registrado en video y terminó con el joven detenido. Dos causas distintas, dos investigaciones separadas, pero un mismo apellido atravesado por hechos fatales.

Mientras la causa más reciente avanza en etapa de instrucción, la muerte de Spinelli llegó a juicio oral. El debate comenzó este lunes en el Tribunal Oral N° 2 de Florencio Varela y se extenderá durante tres jornadas consecutivas.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 13 de julio del 2024. Valentino Perrone, que tenía 18 años, conducía un Ford Ka por la avenida Eva Perón , en sentido al centro de Florencio Varela.

Según quedó acreditado en la instrucción, manejaba con 1,40 gramos de alcohol en sangre , cuando la ley provincial establece alcoholemia cero, a una velocidad no menor a los 100 kilómetros por hora en una zona donde el máximo permitido era de 40.

Dentro del auto viajaban seis jóvenes más. De acuerdo a la causa, varios de ellos le pidieron reiteradamente que bajara la velocidad . No solo no lo hizo, sino que habría respondido con maniobras cada vez más temerarias, como zigzaguear, acelerar de manera brusca y hasta soltar el volante para usar el celular.

Minutos después, al llegar al cruce con la calle 12 de Octubre, chocó de atrás a un Fiat Argo que circulaba adelante , perdió totalmente el control, se subió a la vereda y terminó impactando contra una casa.

Maia Spinelli viajaba en el asiento del acompañante. Las lesiones que sufrió fueron graves. Fue trasladada de urgencia al Hospital Mi Pueblo y permaneció internada en estado crítico durante dos días, hasta que los médicos confirmaron su muerte cerebral . Otros tres jóvenes resultaron heridos.

Desde aquel día, la familia de Maia inició una batalla judicial que no se detuvo. En un primer momento, el conductor fue detenido y se dictó su prisión preventiva. El juez de Garantías que intervino en esa etapa, Diego Agüero, consideró que existía peligro de fuga por la pena en expectativa y rechazó la excarcelación.

Sin embargo, esa decisión fue apelada ante la Cámara Penal de Quilmes y, con el avance del expediente, Valentino Perrone terminó cumpliendo medidas fuera de una unidad penitenciaria. Hoy el acusado llegó al debate desde su casa.

La fiscalía de Delitos Culposos de Florencio Varela sostuvo desde el inicio una acusación severa. Planteó como hipótesis principal que Perrone actuó con pleno conocimiento del riesgo que implicaba manejar en ese estado y aun así decidió hacerlo.

Por eso, el hecho fue calificado como homicidio con dolo eventual en concurso con lesiones, aunque también se dejó abierta la alternativa de una figura culposa agravada.

Agustín Elías Perrone Carozzo , de 25 años, está acusado de matar a golpes a un automovilista tras una discusión de tránsito en Ranelagh , partido de Berazategui. El episodio ocurrió el 20 de febrero, a plena luz del día, y quedó registrado en videos tomados por testigos.

Según la reconstrucción del caso, todo comenzó tras una mala maniobra entre un Chevrolet Corsa y una motocicleta Honda CBX 250 en la zona de la avenida Agote y la calle 366.

Por motivos que aún se investigan, el conductor del auto, Darío Andrés Lau , de 54 años, descendió del auto y atacó al motociclista con un palo. La escena escaló en cuestión de segundos: Perrone respondió a golpes, el hombre cayó al suelo y murió en el lugar.

El joven fue detenido poco después del hecho, tras un llamado al 911 realizado por uno de los testigos. La causa quedó caratulada como homicidio y es investigada por la UFI Nº1 de Berazategui , a cargo del fiscal Daniel Ichazo.

De acuerdo a su entorno y a sus redes sociales , Perrone practicó Muay Thai durante su adolescencia y, en los últimos años, se volcó al mundo de las motos y los autos.

Actualmente, se dedica a la venta de embragues para vehículos de competición y está vinculado familiarmente a Valentín Perrone, un piloto de motos que compite a nivel internacional.

Fuente: TN