Fin del reinado de las alacenas: la nueva tendencia más elegante y práctica para tu cocina en 2026

Las alacenas de toda la vida empiezan a despedirse de las cocinas argentinas. La tendencia que pisa fuerte para 2026 propone dejar atrás esos muebles altos y pesados para dar paso a soluciones de guardado más funcionales, abiertas y livianas en lo visual .

Según la arquitecta Constanza Delgado , autora del libro Diseño para el bienestar. Espacios que activan el cerebro, reducen el estrés y mejoran la salud , el cambio no significa perder espacio de guardado , sino apostar a otro tipo de organización .

La gran novedad son las despensas modernas, los módulos altos y verticales y los estantes abiertos . Estas opciones reemplazan a las clásicas alacenas y se adaptan a las necesidades actuales: más orden, más espacio y una estética mucho más limpia.

Las despensas pueden tener puertas lisas o de vidrio , iluminación interna y estantes deslizables. Se pueden ubicar de forma independiente o integradas a un lateral de la cocina, lo que permite una cocina mucho más ordenada y accesible.

Uno de los grandes beneficios de estas despensas es que generan mayor amplitud visual , mejoran la organización y hacen que acceder a los elementos guardados sea mucho más cómodo. Ya no hace falta estirarse ni subirse a una silla para alcanzar lo que está en el fondo de una alacena.

Además, la estética es mucho más limpia: líneas simples, menos volúmenes y un diseño más liviano . La pared sobre la mesada no queda vacía, sino que se puede aprovechar con un revestimiento protagonista, estantes livianos o rieles para colgar utensilios, siempre con la idea de alivianar el sector superior sin perder practicidad.

Más que decirle adiós a las alacenas, la tendencia es re imaginarlas . El objetivo es lograr una cocina más práctica, organizada y visualmente abierta, que se adapte a la vida cotidiana y a las nuevas formas de habitar.

La revolución en el guardado ya está en marcha y promete cambiar para siempre la manera en que usamos y disfrutamos la cocina.

Fuente: TN