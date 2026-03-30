Qué significa que tu gato corra por toda la casa durante la noche, según expertos en comportamiento

Cuando tu gato corre por toda la casa durante la noche, no se trata solo de un momento de hiperactividad sin motivo, sino de una conducta natural. Según expertos en comportamiento animal, este hábito está vinculado a su instinto de caza, su nivel de energía acumulada y su reloj biológico, que suele activarse cuando baja la luz.

Además, estos episodios pueden cumplir una función clave: liberar tensión, estimular su mente y mantenerse activo. Durante la noche, los gatos entran en una fase de mayor alerta, por lo que necesitan moverse, explorar y reaccionar a estímulos, incluso dentro del hogar. Por eso, el contexto y la rutina diaria son fundamentales para entender qué expresa.

Según Kate Luse de Healthy Cattitude Cat Behavior Consulting , este tipo de actividad nocturna “ responde a la naturaleza crepuscular del gato, que está más activo al amanecer y al anochecer, momentos asociados a la caza en estado salvaje ”.

Distintos especialistas coinciden en que observar estos comportamientos permite entender mejor las necesidades físicas y mentales del gato. Interpretarlos correctamente ayuda a mejorar su bienestar y a fortalecer el vínculo con sus dueños.

Dentro de los beneficios de convivir con un gato, distintos estudios destacan:

Fuente: TN