Festejaba sus 50 años en La Plata y lo detuvieron acusado de ser el líder de una banda narco

Desarticularon una banda narco familiar que operaba en la ciudad de La Plata durante un megaoperativo policial que requirió de 13 allanamientos simultáneos. El hombre sospechado de liderar la banda fue detenido en una quinta, mientras festejaba su cumpleaños número 50 .

El acusado, identificado como D.A. , sería la cabeza del “clan Funes” , una organización investigada por la venta y distribución de estupefacientes . Además de él, otros ocho integrantes del grupo fueron arrestados este martes.

Según informó 0221 , los efectivos secuestraron más de 4 kilos de cocaína , tanto compactada como fraccionada, 31 kilos de marihuana , cuatro armas de fuego y sus respectivas municiones, balanzas, celulares y más de 800 mil pesos en efectivo.

La investigación se inició en febrero y fue llevada adelante por la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado , en conjunto con la UFI N°18 a cargo del fiscal Hugo Tesón .

La red se desarrollaba en Villa Sicardi, San Carlos, Altos de San Lorenzo y La Unión , donde todo quedaba en entorno familiar. En el operativo participó el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Halcón, Infantería y equipos tecnológicos con drones.

La banda se desarrollaba en puntos de venta fijos en varias casas que eran utilizadas como bunkers , aunque también operaban bajo la modalidad “delivery” para no levantar sospechas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras avanzan con la investigación y el dictado de prisión preventiva a los principales implicados.

Fuente: TN