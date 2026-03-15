Ferraro interrogó a Pettovello por el caso $LIBRA: la reacción de la ministra

El presidente de la Coalición Cívica (CC) ARI, Maximiliano Ferraro , interpeló a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por un supuesto chat que daba cuenta de una presunta comunicación con Mauricio Novelli , el lobista que llevó a la Casa Rosada al estadounidense Mark Hayden Davis, responsable del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA .

“Señora ministra, ¿nos podrá confirmar o desmentir esta conversación con Mauricio Novelli? ¿Y si efectivamente su secretaria, Consuelo, le otorgó la audiencia y si la misma figura en el registro público? “, le consultó este domingo Ferraro a través de su cuenta de la red social X , donde adjuntó la captura de WhatsApp que mostraba la presunta conversación entre ambos.

Y añadió: “Asimismo, ¿podrá informar si existió alguna contratación, ya que en el intercambio él le habla de su empresa en materia de educación y de que grandes fondos del extranjero, principalmente de Estados Unidos y Asia, estarían dispuestos a ‘invertir altas sumas de dinero en la Argentina’?“.

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Frente a ese planteo público, Pettovello respondió también a través de redes sociales: “¿Querés que te lo desmienta por este medio o querés que te llame, Maxi?”. Apenas una hora después, Ferraro publicó un nuevo mensaje: “Nobleza obliga, agradezco su llamado y la aclaración. Saludos cordiales”.

En este contexto, un usuario lo increpó y le dijo que debería hacer una publicación en la que aclarara que lo había posteado anteriormente “era falso”. “ Tenés hasta las 13 ″, le advirtió. " Yo no puedo determinar si es falso , ya que se trata de una pericia incorporada al expediente judicial. De todos modos, vuelvo a decir: agradezco el llamado y la aclaración", le respondió el funcionario, tajante.

Ante esta contestación, Pettovello volvió a intervenir en la discusión.“ Si podés, porque te lo dije yo, no recibí a esa persona . En todo caso, si vos me pedís que desmienta o ratifique y yo te llamo para desmentir, tenés que publicar el contenido de esa conversación con mi enfática negativa de haber recibido a esa persona. Eso define ‘nobleza obliga’“, escribió.

Si podés porque te lo dije yo, no recibí a esa persona. En todo caso si vos me pedís que desmienta o ratifique y yo te llamo para desmentir tenés que publicar el contenido de esa conversación mi enfática negativa de hacer recibido a esa persona. Eso define “nobleza obliga”.

Ferraro volvió a aclarar su posición: “Sandra, en esa respuesta me referí a que no podía desmentir el supuesto chat, ya que forma parte del expediente judicial y está incorporado como prueba. Dicho esto, también expresé que te agradecía el llamado y la aclaración. Como bien decís, me señalaste que no recibiste a Novelli y agregaste que no lo conocés , que habías cambiado tu teléfono celular en varias oportunidades y que no hacés negocios”.

Y cerró el tema: “Te agradecí el llamado y te dije que, más allá de nuestras diferencias, sería bueno que haya más ministros que den la cara”.

Fuente: La Nación