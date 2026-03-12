Femicidio en La Rioja: confirmaron la causa de muerte de la mujer asesinada por su expareja frente a sus hijos

Durante la madrugada del martes 10 de marzo en la capital de La Rioja , Jessica Verónica Mercado de 34 años fue asesinada con un arma blanca por su expareja . La autopsia confirmó que la causa de muerte fue una insuficiencia respiratoria y un shock hipovolémico.

Este ataque perpetrado por su expareja Miguel Ángel Justino Ruarte no solo resalta la persistente problemática de la violencia de género sino que también pone en juego la violencia intrafamiliar. La brutalidad de esta situación ocurrió frente a sus tres hijos, vulnerando los derechos de los menores.

Por su parte, Ruarte se autolesionó con un corte en el cuello tras cometer el crimen. Fue trasladado al hospital local, donde murió pocas horas alrededor de las 2:15. La causa de su muerte fue por insuficiencia respiratoria aguda producto de su propia herida.

El procedimiento forense, efectuado la mañana del martes en la morgue judicial y en presencia de familiares de la víctima para su reconocimiento, reveló que Jessica presentaba heridas cortantes en el cuello y en el brazo izquierdo . Este dictamen da certeza sobre la mecánica del hecho y la gravedad del ataque.

Tras el ataque, fueron los menores de edad quienes salieron a buscar ayuda y alertaron desesperadamente a una vecina sobre la situación. Luego de la llegada de las autoridades policiales, intervino Asuntos Juveniles para garantizar la protección de los hijos de la victima. Actualmente, l os niños de 11, 5 y 3 años están en custodia temporal de la abuela.

La casa donde ocurrió el crimen, situada en el barrio Francisco I , fue intervenida por la policía luego de que una vecina llamó al 911 tras escuchar gritos. Los niños que lograron huir en medio del incidente, se refugiaron en la vivienda de la denunciante hasta la llegada de la policía.

El primer informe de la autopsia fue solicitado por la jueza María Cecilia Córdoba y completado alrededor de las 12 del martes, indica que Mercado murió por desangramiento tras las graves heridas que sufrió en el cuello y uno de los hombros.

Al momento del homicidio , Ruarte estaba bajo libertad condicional y tenía prohibición de acercamiento a la víctima y su familia , en un radio de 200 metros, además de la imposibilidad de comunicarse por cualquier medio, según resoluciones dictadas por la Justicia en diciembre de 2025. Asimismo, debía cumplir con medidas como realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género, someterse a control judicial y llevar adelante tareas comunitarias no remuneradas.

El atacante había sido denunciado en diversas oportunidades por Jessica ante la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía , la última de ellas registrada en octubre de 2024. Esta denuncia impulsó la exclusión del hogar del agresor y la implementación tanto de la restricción de acercamiento, informó el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate , a La Red 88.3 La Rioja . “Esas medidas de protección se mantuvieron durante aproximadamente 160 días durante 2025, pero luego no fueron renovadas”, indicó el Ministro.

En diciembre de 2025, la Cámara Tercera sentenció por juicio abreviado a Ruarte a cuatro años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de desobediencia a la autoridad en contexto de violencia de género . La jueza Sara Alicia López Douglas firmó la resolución posteriormente notificada al juzgado de ejecución penal encabezado por Andrea Gordillo Papich. Además de las restricciones mencionadas, se le impuso la obligación de cumplir un régimen de visitas mediado por terceros y una cuota alimentaria .

Los vecinos de la zona confirmaron que se incumplían las denuncias, según Medios Rioja , dijeron que “ solía concurrir con frecuencia al domicilio ” y hostigaba a su expareja. En febrero de este año se recibió un nuevo llamado al 911 por un episodio de violencia. Esta vez, Mercado no formalizó una denuncia adicional.

