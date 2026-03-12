Detuvieron a “El Chelo” del Grupo Green, acusado de violar a una influencer de la cumbia

Adrián Marcelo Torres, “El Chelo”, cantante del Grupo Green y un ícono de la cumbia argentina, fue detenido en la madrugada de este jueves , acusado de violar a una mujer de 43 años a comienzos de esta semana a bordo de su Volkswagen Suran.

El arresto fue realizado en la casa de Torres en Villa Fiorito, en medio de una investigación a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza. La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense allanó el lugar junto al área de Cibercrimen de la misma fuerza y secuestró el auto del cantante , que permanece en calidad de aprehendido en una celda de la DDI matancera. También se secuestraron tres computadoras y dos teléfonos, que podrán ser peritados.

Su indagatoria se espera en las próximas horas. Torres, por su parte, ya había sido condenado en 2009 por un tribunal de Morón a cuatro años de cárcel por el abuso de una niña de seis años.

La víctima, conocida públicamente como Dulce Lilian , se dedica a las transmisiones en redes sociales como TikTok con artistas tropicales. Declaró este miércoles ante la fiscal Pecorelli, donde ratificó los contenidos de su denuncia , presentada a comienzos de la noche del martes en la Comisaría de la Mujer de San Justo.

La UFI N°21 se abocó ayer a la búsqueda de videos de cámaras de seguridad que mostraran el recorrido de la víctima y el cantante. Se hallaron, precisamente, dos filmaciones que muestran el recorrido de la camioneta , que será analizada también en busca de rastros.

En paralelo, Dulce Lilian entregó la ropa interior que vistió durante la noche del hecho al Cuerpo Médico de la Bonaerense y atravesó una revisión médica. La ropa interior será peritada en busca del material genético del acusado, confirmaron fuentes del caso a Infobae . El Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza también prohibió que Torres se acercara a su presunta víctima .

Infobae accedió a la denuncia en forma completa. Allí, la víctima aseguró que en el día previo a la denuncia, ella y “El Chelo” se habían reunido para “discutir cuestiones laborales”. Luego, se dirigieron a una estación de servicio sobre la General Paz, sentido a Liniers.

Torres se mostró “ofuscado” al verse perdido con el GPS de la denunciante . El cantante “le saca su teléfono celular, comienza a revisárselo para ver si la explicación que la deponente le daba coincidía con la ubicación de su domicilio”, según consta en el reporte.

Así, siguieron su camino. Llegaron a la localidad de La Tablada, cerca de la casa de la denunciante, a las 3AM. A bordo del vehículo que ocupaban, ambos comenzaron a hablar. “(Torres) le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones” , continúa la denuncia. Luego, siempre según la acusación, tomó a la víctima “del cabello, para que le haga sexo oral” .

La mujer empujó a Torres. El cantante, lejos de desistir, se habría bajado los pantalones para penetrarla por la fuerza. “¿Por qué lo hiciste? Te dije que no" , le gritó tras la supuesta violación. “Te llamo el fin de semana” , le habría dicho el cantante, tras dejarla en su casa.

Tras reportar el episodio, Dulce Lilian pidió la restricción perimetral en contra del cantante , que fue concedida.

Fuente: Infobae