Extraditaron desde Suiza a un dominicano que era buscado en Argentina por contrabando de drogas

NACIONALES

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó la extradición de un ciudadano dominicano acusado de participar en una organización internacional de tráfico de drogas , tras un proceso coordinado con las autoridades de la Confederación Suiza.

El hombre, de 40 años y nacionalidad dominicana, fue identificado como presunto responsable de captar personas en Argentina dispuestas a transportar cápsulas de cocaína en su aparato digestivo, con destino a distintos países de Europa , principalmente desde Brasil .

La investigación señala que el acusado proporcionaba apoyo logístico y financiero a la estructura criminal desde el exterior, además de coordinar los viajes que posibilitaban el traslado de los estupefacientes. Según el expediente, la acusación sostiene que e stas maniobras formaban parte de una red de contrabando de drogas con alcance internacional.

El caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 8 , encabezado por Gustavo Darío Meirovich , con la Secretaría N° 15 a cargo interino de Milagros Stoddart . El juzgado requirió la colaboración de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) , que activó una notificación roja para dar con el paradero del imputado.

Fuentes oficiales explicaron que la búsqueda incluyó múltiples consultas a bases de datos nacionales e internacionales y el trabajo conjunto con diversas oficinas centrales nacionales de Interpol.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) reportó que, tras el análisis de información compartida entre agencias, surgió la pista de que el buscado tenía un domicilio registrado en Ámsterdam , Países Bajos. Este dato resultó clave para orientar la localización en territorio europeo. Más tarde, autoridades de la Confederación Suiza comunicaron que el ciudadano dominicano había sido retenido en julio de 2025 en ese país, donde permanecía bajo detención preventiva a la espera de resolución judicial.

A partir de la confirmación de la identidad y la imputación, Interpol Suiza notificó formalmente a la justicia argentina, dando lugar al inicio del proceso de extradición. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que la solicitud de extradición fue concedida en febrero de este año. A raíz de esta decisión, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA organizó el operativo para concretar el traslado.

Una comisión de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional viajó a la ciudad de Zúrich para asumir la custodia del detenido. El viaje de regreso a Buenos Aires se llevó a cabo en un vuelo comercial, bajo estrictos protocolos de seguridad y en cumplimiento de los acuerdos bilaterales de cooperación policial. El traslado fue coordinado con las autoridades suizas e intermediado por la red de Interpol, de acuerdo con la información brindada por el Gobierno argentino.

Una vez en Argentina , el ciudadano dominicano fue puesto a disposición del juzgado interviniente, donde continuará el proceso judicial correspondiente a los cargos de tráfico internacional de estupefacientes y contrabando agravado.

Fuente: Infobae