Expoagro 2026: la gran vidriera del agro que celebra 20 años con tecnología, negocios e innovación

NACIONALES

Del 10 al 13 de marzo, el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás volverá a convertirse en la capital del agro argentino con una nueva edición de Expoagro 2026, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región. En su 20° aniversario, la exposición llega con récord de participación , una agenda cargada de contenidos y una propuesta que combina tecnología, conocimiento, financiamiento e innovación para toda la cadena agroindustrial.

Consolidada como el gran punto de encuentro anual del sector, la muestra reunirá a productores, empresas de maquinaria e insumos, bancos, startups tecnológicas y especialistas del agro que durante cuatro días buscarán generar negocios, compartir conocimiento y analizar el futuro de la producción.

En el año en que cumple dos décadas, la exposición alcanzó un nuevo hito: todos los espacios fueron reservados con anticipación. Según explicó Diego Abdo, la muestra reunirá a más de 700 expositores , entre ellos más de 100 empresas nuevas o que regresan al evento.

“En 20 años hubo al menos 20 hitos que marcaron cada exposición”, recordó Abdo. Y agregó que la feria evolucionó desde una muestra itinerante hacia un predio estable en San Nicolás, ampliando su alcance desde una exposición local a una de proyección internacional. “ Pasó de ser una muestra puramente fierrera a integrar a toda la cadena agroindustrial y dejó de ser una simple vidriera para convertirse en un espacio donde se interactúa y se concretan negocios”, destacó.

Entre las compañías que presentarán ensayos de cultivos en pie en los 12 plots de la muestra estarán empresas como Nidera —semillero oficial—, Advanta, AFA, DONMARIO, NK Semillas, Spraytec, Stine, SUPRA Semillas, LDC, YPF Agro, Bayer y INTA.

Como ocurre en cada edición, el financiamiento será uno de los grandes motores de la exposición. Doce entidades bancarias públicas y privadas presentarán líneas crediticias especiales para la compra de maquinaria y tecnología.

Entre ellas participarán Banco Provincia como main sponsor, Banco Nación como sponsor, ICBC como sponsor internacional y Banco Galicia como auspiciante. También estarán presentes BBVA, Banco Comafi, Banco Credicoop, Banco de La Pampa, Banco Macro, Banco Patagonia y Banco Santander.

A la vez, la innovación tecnológica tendrá un lugar central con el Espacio Personal Agtech, donde participarán unas 30 startups y universidades, y el Centro de Agronegocios Pampero, que reunirá a más de 17 entidades vinculadas al sector.

La ganadería continúa ampliando su presencia en la exposición. Durante la muestra se realizarán remates televisados y por streaming con la participación de once casas consignatarias, además de diez subastas de hacienda.

También habrá actividades con ocho asociaciones de razas bovinas: Angus, Braford, Brangus, Brahman, Hereford, Limousin, Sanga y Senepol, con exposiciones, charlas y presentaciones.

Uno de los pilares de la exposición será nuevamente su intensa agenda de actividades. Según explicó Andrea Fiadone, la muestra contará con siete auditorios y más de 50 actividades por día.

Entre los espacios más destacados estarán el Tecnódromo Mario Bragachini, el Auditorio Carne Argentina, el Anfiteatro ArgenINTA, el Auditorio Agtech John Deere y el Auditorio del Centro de Agronegocios.

Dentro de la agenda sobresalen varias propuestas. El Club del Riego , con la participación del especialista Aquiles Salinas, analizará alternativas y oportunidades para expandir el riego agrícola en Argentina. También se realizará la Jornada Punto Clima con Leonardo de Benedictis, centrada en perspectivas meteorológicas para el agro.

El Foro Económico reunirá a tres reconocidos analistas —David Miazzo, Carlos Melconian y Salvador Di Stéfano— que abordarán el escenario macroeconómico y sus implicancias para el sector.

Además, se entregará la décima edición del Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial, que a lo largo de los años ya distinguió más de 140 desarrollos tecnológicos.

El clásico Tecnódromo será uno de los grandes atractivos del evento. Durante las mañanas ofrecerá un espectáculo que repasará los principales hitos de la evolución de la maquinaria agrícola en los últimos 20 años. Por la tarde, en tanto, se presentarán innovaciones como el silobolsa inteligente y tecnologías de monitoreo con drones.

También se podrán observar drones trabajando en enjambre, realizando distintas tareas agrícolas, y se desarrollará la propuesta Eureka! Drones, un espacio pensado para compartir experiencias, casos de éxito y consejos para quienes buscan incorporar esta tecnología.

La agenda incluirá además la primera edición de la Cumbre de Contratistas Piersanti, organizada junto con la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas. Su presidente, Luis Simone, destacó el espíritu emprendedor del sector y el interés permanente por incorporar maquinaria y tecnología.

En paralelo, Expoagro reforzará su perfil internacional con rondas de negocios organizadas junto a Santa Fe Global y PromArgentina. En la Carpa Internacional ICBC participarán compradores de países como Australia, Bielorrusia, Chile, Colombia, Kazajistán, México, Serbia y Sudáfrica, interesados en maquinaria agrícola, agropartes y tecnología desarrollada en Argentina.

La muestra también apostará fuerte a la innovación digital. Los visitantes contarán nuevamente con ExpoBot, el asistente virtual de la exposición, que este año incorporará inteligencia artificial para ofrecer recorridos personalizados según los intereses de cada asistente.

Además, por quinto año consecutivo se realizará el streaming oficial de la exposición, con dos programas diarios que permitirán seguir desde cualquier lugar lo que ocurre minuto a minuto en la gran vidriera del agro argentino.

Con récord de expositores, una agenda repleta de actividades y una fuerte presencia de innovación tecnológica, Expoagro celebrará sus 20 años reafirmando su lugar como el principal punto de encuentro del campo y la agroindustria en Argentina. Durante cuatro días, San Nicolás volverá a ser el escenario donde se cruzan ideas, inversiones y oportunidades que marcan el rumbo del agro.

Fuente: Clarín