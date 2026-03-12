“Esta causa nunca debió ser promovida”: el comunicado de la AFA tras la presentación de “Chiqui” Tapia ante la Justicia

Minutos después de que Claudio "Chiqui" Tapia se presentara ante la Justicia por la causa que investiga presunta corrupción en la AFA , la entidad que nuclea el fútbol argentino emitió un comunicado en el que solicitó que se cierre la investigación , ya que consideró que "esta causa nunca debió ser promovida" .

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino se presentó este jueves a las 11 en la Justicia donde fue indagado en la causa por la retención indebida por parte de la entidad de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales. Tapia repitió la estrategia de Pablo Toviggino y los otros implicados en la causa: presentó un escrito, pero se negó a responder preguntas del juez . Salió pasado el mediodía.

Fue entonces que en las redes sociales de la AFA apareció el comunicado en el que planteó que la entidad "se ve en la obligación de afirmar que no solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado".

"La AFA presentó todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia", sostuvo.

Luego, apuntó directo contra el Gobierno y señaló una presunta persecución por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

"El irreparable perjuicio que provoca la campaña de desprestigio a la institución tiene su punto inicial en que la ARCA p romovió dicha denuncia omitiendo informarle al Sr. Juez que la norma dictada por el Estado, en cuanto a la vigencia de los plazos de pago, es vigente y aplicable como ha sido puesto de manifiesto al Jugado interviniente", afirma.

Y agrega que la misma denunciante "no solo ha aceptado la totalidad de los pagos y planes, sino que solo aplicó intereses resarcitorios por haber pagado luego del vencimiento original, sin aplicar sanción punitiva alguna".

Por este motivo, la entidad anunció que "se le solicitó al magistrado actuante, la pronta conclusión de esta causa que en rigor, nunca debió haber sido promovida".

"La Asociación del Fútbol Argentino reafirma su compromiso con la transparencia institucional y con el respeto al marco legal vigente. Mientras tanto, continuaremos trabajando con responsabilidad y convicción por todos los clubes, y por el futuro del Fútbol Argentino, enfocados también en los grandes objetivos deportivos que se aproximan en los próximos días", concluyó.

Casi a la par, apenas unos minutos después, fue el propio Tapia quien salió a hablar a través de sus redes sociales. En su cuenta de X publicó un hilo en el cual sentó su postura y acusó "información distorsionada" respecto a la causa.

"Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reafirmar la postura institucional de la Casa Madre. La institución ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado", escribió Tapia.

Luego afirmó que la entidad presentó "todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones". "Todos los pagos fueron realizados con intereses resarcitorios, sin sanciones punitivas", dijo.

"Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución", agregó.

"Sigo plenamente enfocado en trabajar por y para los clubes argentinos, fortalecer el fútbol en todas sus categorías y garantizar que el fútbol nacional esté preparado de cara a los próximos desafíos, la Finalissima y el Mundial", cerró su alegato Tapia.

A la par, en uno de los tuits sentó su postura sobre el cruce que tuvo involuntariamente ayer con el Gobierno al señalar que "el único representante legal de la AFA en esta causa es el Dr. Luis F. Charró". Y es que ayer el abogado Gregorio Dalbón, quien se adjudicaba representar a la AFA en el conflicto, había salido públicamente a sostener que la causa es "absolutamente política y será resuelta por Karina Milei".

Esta declaración a la salida de Tribunales generó una respuesta de la Secretaria de la Presidencia, usualmente reacia a hablar. “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”, respondió Karina en su cuenta de X.

Marcelo Rochetti, asesor legal del tesorero Pablo Toviggino, también criticó duramente el accionar de Dalbón y lo trató de "cholulo" y "patovica".

La causa se inició en diciembre del año pasado con una denuncia que presentó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) porque la AFA no pagó 19.300 millones de pesos de impuesto a las Ganancias e IVA y aportes previsionales de marzo de 2024 a septiembre del año pasado.

El juez Amarante citó a indagatoria a los cinco dirigentes por el presunto delito de retención indebida de tributo que tiene una pena de dos a cinco años de prisión. Según la ley, el delito se comete cuando se vence el plazo sin pagar el impuesto, lo que este caso ocurrió. Además, el magistrado constató que la AFA tenía en sus cuentas y plazos fijos del banco Credicoop los fondos para pagar sus obligaciones.

Desde la entidad rechazan las acusaciones. Si bien no niegan que no pagaron en plazo sostienen que la deuda ya está regularizada.

Fuente: Clarín