Escándalo en la Universidad de Lanús: un profesor agredió a trompadas a estudiantes, tras una disputa política

Un nuevo escándalo tuvo lugar en la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), donde en plena actividad estudiantil, un profesor agredió a trompadas a alumnos tras una disputa política .

El violento hecho que quedó registrado por el celular de uno de los jóvenes agredidos viralizó las redes. Tanto, que el propio Gobierno de Javier Milei salió a pedir explicaciones a las autoridades universitarias y exigió que se tomen las medidas disciplinarias necesarias y se garantice "la seguridad de los alumnos".

Los jóvenes agredidos estaban repartiendo folletos , pertenecen a la agrupación Crear+Libertad vinculada a a la Libertad Avanza, en una zona alrededor del predio cuando fueron abordados por un grupo de personas.

Públicamente apuntaron a los agresores: un docente, un auxiliar, un representante del Movimiento al Socialismo (MAS) y a un directivo de la UNLA.

“Estábamos con unos compañeros haciendo un stand con mesita propia con un banner repartiendo folletos y de golpe se vino una banda de cinco o seis personas a patotearnos y amenazarnos ”, contó Thiago S., uno de los jóvenes agredidos este miércoles.

La persona que quedó más vinculada con la agresión es el docente vinculado con la carrera de Diseño, identificado como Juan Tumini . En el video no se puede observar del porqué se inician los insultos y trompadas. Sí se ve que el profesor agrede físicamente a varios de los militantes y que comienza con una violenta discusión.

“Te dije que no me filmes. Te voy a tirar el celular si me filmas así nomás”, recrimina Tumini a un par de jovenes. Luego, el docente mira a quien lo está filmando, empuja a las personas que tiene adelante e intenta agarrar el dispositivo.

“No agredas”, remarcó uno de los libertarios que intentó frenar el ímpetu de Tumini, pero no obtuvo la respuesta esperada: recibió un par de trompadas. “Te voy a cagar a trompadas. Tomatelas, tomatelas. Tomatelas porque te cago a trompadas”, continuó con la amenaza el profesor.

Tras la escena violenta, el celular se cayó al piso producto de que Tumini y otras personas, agredieron a quien estaba filmando .

La imagen se vuelve difusa, aunque el audio continúa mostrando el agresivo acto: hay ruido a golpes, patadas, insultos. "Pará que lo vas a matar, boludo", otra voz que se mezcla en medio del caos.

En la filmación, aparece una voz femenina que defendió a los agresores: "Te vas. Esta universidad para nosotros es todo. No me calmo nada, te vas. Te están echando los docentes. ¡Andate!", le ordena a uno de los jóvenes agredidos.

En otro video que circuló por las redes, se puede ver a la mujer que echaba a parte de los alumnos y aumenta la dosis de violencia: "A quien le querés pegar vos - dirigiéndose al joven que estaba en el piso - Mirá que me paro de manos, carajo". En ese video se escucha una voz masculina que les dice "a los fachos se los combate". Y otra voz femenina que completa "en esta universidad no tienen espacio. Váyanse".

El video viralizó las redes. Y el Gobierno salió a pedir explicaciones. A través del departamento de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a través de un comunicado repudió los actos agresivos de este miércoles y les exigió a las autoridades de la universidad "sanciones disciplinarias" y que "garanticen la seguridad de los estudiantes".

Comunicado oficial. @JMilei pic.twitter.com/BhXCDZ1JBg

Las autoridades de la Universidad Nacional de Lanús emitieron un comunicado y repudiaron los violentos hechos ocurridos en las adyacencias de la facultad.

“La Universidad Nacional de Lanús expresa su más firme repudio ante los hechos ocurridos en la jornada de ayer. La universidad pública debe ser, ante todo, un ámbito de convivencia donde se garantice la libertad de expresión política en todas sus manifestaciones. El respeto por la pluralidad de ideas es un pilar innegociable de nuestra vida académica y democrática”, publicaron en sus redes oficiales.

Y agregaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con un campus seguro, plural y en paz. Nos solidarizamos con los estudiantes afectados y llamamos a toda la comunidad universitaria a velar por el respeto mutuo”, dijeron. Además, se informó que realizarán las investigaciones para esclarecer los hechos.

Fuente: Clarín