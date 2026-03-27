Accidente fatal en Mendoza: chocaron contra un poste y murió una joven de 19 años

Una joven de 19 años murió este jueves por la noche en Mendoza luego de que el auto en el que viajaba como acompañante chocara contra un poste . El conductor del vehículo, de 28 años, y otra pasajera, de 26, salieron ilesos del accidente. Si bien las autoridades intentan precisar las causas del choque, aseguran que las condiciones de visibilidad, iluminación y el estado de la calzada habrían estado en condiciones aceptables.

Todo ocurrió al norte del departamento de Junín , cuya cabecera está a poco más de 20 kilómetros al sudeste de Mendoza capital, alrededor de las 19.45 de este jueves. Un Peugeot 206 color gris plata con al menos tres ocupantes circulaba por el predio de Granjeros del Este, en La Colonia, por la calle Espejo en sentido oeste-este, cuando al llegar al cruce con la calle Espejo su conductor perdió el control.

Las causas aún son materia de investigación, pero las consecuencias fueron considerables. El conductor, identificado como E. E. B., de 28 años, perdió el control del vehículo e impactó de lleno contra un poste de luz situado en el costado sur de la calzada de la calle 9 de Julio, que une La Colonia con la vecina localidad de San Martín, donde el conductor tiene domicilio. El auto quedó volcado sobre su flanco izquierdo.

La suerte de los tres acompañantes fue distinta: el conductor salió sin daños físicos considerables, al igual que otra acompañante, P. D. B. F, de 26 años, que resultó ilesa; una segunda acompañante, una joven de 19 años e identificada como P. D. B. S. M, perdió la vida en el mismo lugar del accidente.

Según las primeras pericias de la Policía de Mendoza, la colisión habría sido violenta, lo cual explica el desenlace del auto. Pero tal violencia, también siempre según esos reportes iniciales, habría sido responsabilidad del conductor , dado que las condiciones de visibilidad eran buenas , así como también las de iluminación. La calzada, según informaron, también está en condiciones óptimas.

Por tal motivo, las autoridades determinaron que el conductor se sometiera a un test de alcoholemia, cuyo resultado aún es confidencial , así como también el tenor de sus lesiones, aunque no serían de consideración. Intervinieron, a lo largo del operativo, la Subcomisaría de La Colonia, la Policía Científica y la Policía Vial de San Martín.

Fuente: Clarín