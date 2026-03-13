“Es una condición”: el máximo ejecutivo de Bayer dijo bajo qué circunstancia la empresa analizaría un retorno al negocio de semillas de soja

SAN NICOLÁS.- “Para que haya compañías que quieran invertir tiene que haber normativas internacionales, estándares internacionales”. Sutilmente, el presidente y CEO de Bayer Cono Sur, Juan Farinati, expresó así sus reparos a la propuesta de la Mesa de Enlace para saldar la discusión por el reconocimiento a la propiedad intelectual en autógamas y respaldó, en cambio con su frase, que el país marche hacia la adhesión del tratado UPOV-91, tal lo acordado con los Estados Unidos. Además, deslizó que habrá una propuesta sectorial en la materia y dejó en claro que para la compañía, que se había retirado del negocio de semillas de soja en 2021, es “condición” que se registren esos “estándares internacionales” en propiedad intelectual para analizar si se podría “hacer algo en Argentina”.

Llegado del Argentina Week que se realizó en los Estados Unidos, y que contó con funcionarios y empresarios argentinos, Farinati estuvo en Expoagro edición YPF Agro, en esta localidad bonaerense. En el stand de la marca alemana, líder en protección de cultivos y en semillas como el maíz, se refirió al debate otra vez candente por la propiedad intelectual, que se reactivó luego de que en la última apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el presidente Javier Milei anunció que se impulsará un “régimen” para los innovadores en semillas.

Hace unos días, y luego de que LA NACION anticipara una propuesta de la Mesa de Enlace para que se pague por el uso propio de la semilla que hace el productor, por ejemplo en soja y trigo, los dirigentes del campo le llevaron esa iniciativa al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Esta se inscribe en el marco de que se siga en el convenio UPOV-78 y no se adhiera a UPOV-91, como quiere el gobierno nacional tras el entendimiento con los Estados Unidos. Para el campo, la diferencia entre uno y otro está en que UPOV-91 pone el peso de la propiedad intelectual con un fuerte balance en la industria, ya que le da más poder en el control de ese uso propio del productor.

La iniciativa de la Mesa de Enlace plantea que los productores que siembren hasta 500 hectáreas con semilla fiscalizada mantengan el derecho al uso propio gratuito sobre esa superficie inicial tres campañas, que es el plazo que para la propuesta deberían pagar en cambio quienes hagan un uso propio oneroso.

En concreto, el foco del rechazo del campo es el artículo 14 del capítulo V de UPOV-91. Allí se dice que “se requerirá la autorización del obtentor para los actos siguientes realizados respecto de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida: i) la producción o la reproducción (multiplicación), ii) la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación, iii) la oferta en venta, iv) la venta o cualquier otra forma de comercialización, v) la exportación, vi) la importación, vii) la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los puntos i) a vi), supra. Se agrega que “el obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones”.

LA NACION le preguntó a Farinati por la iniciativa de la Mesa de Enlace y contestó que se debe salir de la “trampa” de uno contra otro y de la “lógica” de River versus Boca. En ese sentido, indicó que se debe tener en cuenta que la Argentina necesita más tecnología ya que ha perdido en esta materia, por ejemplo, versus Brasil. Allí al productor por una cuestión de altas temperaturas, entre otros motivos, se le complica hacer el uso propio como su par argentino.

“Para que la Argentina produzca más tiene que haber más tecnología, más compañías invirtiendo en tecnología, que esa tecnología pueda acceder a los clientes, que los clientes puedan elegir y ya puedan pagar. Eso tiene que ser un poco el marco, porque si seguimos en la trampa de uno contra otro seguimos perdiendo tiempo y nuestros competidores siguen produciendo más de lo que producimos nosotros. En esa instancia o en ese terreno se tiene que dar la conversación, porque está probado que Argentina ha retrocedido tecnológicamente”, dijo.

Luego agregó: “Nosotros vamos a tener una propuesta que haga que haya un montón de compañías queriendo invertir y que los productores tengan muchísima tecnología y que las compañías de tecnología compitan por el valor que generan los productores”.

En este contexto, luego pronunció esta frase que revela la preferencia por UPOV-91, cuya adhesión está acordada con los Estados Unidos y debe pasar por el Congreso: “Para que haya compañías que quieran invertir tiene que haber normativas internacionales, estándares internacionales”. Y luego remarcó: “[Plantear] un escenario donde creemos que en la Argentina va a haber más tecnología de la que hay hoy con estándares que no son los internacionales, me parece que eso no va a suceder. Nosotros tenemos que pensar que como país competimos por tecnología con otros países”.

Según Farinati, las compañías invierten en los países que ofrecen justamente mejores estándares. “Si en un país yo tengo un sistema de estándares de respeto por la propiedad intelectual que está por debajo de otro país, ¿a dónde va a invertir la compañía más recursos? En el país que tiene mejores estándares”, reflexionó.

Para el máximo ejecutivo de Bayer en el país, si hay un estándar internacional -en referencia justamente a lo que se busca en el acuerdo con Estados Unidos- “va a ser algo positivo para la industria semillera, para los productores, para la industria procesadora, para toda la cadena”.

Para tener en cuenta, UPOV-91 tendría que salir en el marco de una ley del Congreso y luego realizarse una reglamentación que fije determinados detalles. En este sentido, LA NACION le preguntó si la compañía estaría dispuesta a regresar al negocio de semillas de soja si sale justamente UPOV-91 y su reglamentación. La respuesta fue: “La Argentina es un país, y este es un punto importante, donde vemos esto todo vinculado a la soja y esto es mucho más que eso. La Argentina está retrasada en todos los cultivos autógamos desde el punto de vista de desarrollo de tecnología, desde los cultivos grandes en hectáreas hasta el poroto, maní. Esto tiene un impacto no solamente en lo extensivo, sino federal, en economías regionales”.

Añadió que “para Bayer es una condición que haya estándares de propiedad intelectual internacionales”, para, señaló, empezar a analizar si se podría “hacer algo en la Argentina”.

