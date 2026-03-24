Entre nervios y tras una jugada clave del consulado, empieza en Río de Janeiro el juicio a la abogada argentina acusada de racismo

RÍO DE JANEIRO.- La cuenta regresiva terminó. Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años acusada de racismo , enfrenta a partir de esta tarde el inicio formal del juicio en su contra en los tribunales de Río de Janeiro, con una pena potencial de hasta 15 años de cárcel .

La primera audiencia del proceso, en el tribunal penal N°37 de Río, no sólo comenzará a definir el futuro penal de la joven —quien permanece desde hace dos meses con la prohibición de abandonar Brasil y es monitoreada con una tobillera electrónica—, sino que también pondrá a prueba el alcance de las gestiones diplomáticas para lograr su retorno a la Argentina.

El caso, en el que Páez es acusada de tres delitos de injuria racial , se tramita bajo secreto de justicia y, tras una introducción, la parte acusatoria, la querella y la defensa expondrán sus conclusiones hoy mismo .

“Está muy nerviosa”, confió a LA NACION una fuente de su entorno íntimo , a horas de que comience la audiencia en el centro de la ciudad.

El altercado que originó la causa ocurrió el 14 de enero, tras una discusión con los mozos de un bar de Ipanema por una cuenta mal cobrada. Aunque la joven afirmó inicialmente que se había retirado a los gritos, su gesto discriminatorio —imitando el movimiento de un mono— quedó registrado en un video viral que se convirtió en prueba central para la Justicia brasileña.

En una intervención de último momento que aportó oxígeno a la posición de la joven, la diplomacia argentina decidió actuar de manera institucional . Según pudo saber LA NACION, el Consulado Argentino en Río de Janeiro, encabezado por Jorge Perren, presentó una nota formal ante el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

El documento no busca interferir en la soberanía jurídica de Brasil, sino ofrecer garantías: el consulado explicó al magistrado que la Argentina se compromete a asegurar que el proceso penal pueda ser cumplido y monitoreado desde nuestro país . Es un movimiento central de la estrategia de la defensa, liderada por la abogada brasileña Carla Junqueira.

El objetivo es convencer al juez de que Páez puede seguir a derecho y responder a las citaciones desde la Argentina, evitando que un proceso que podría prolongarse durante años exija una permanencia forzada en Brasil o derive en prisión efectiva.

Hoy declararán de forma virtual, como testigos de la defensa, las dos amigas que acompañaban a Agostina la noche del incidente . Sus testimonios serán clave para intentar contextualizar lo que la defensa describe como una “reacción desmedida” en medio de un altercado y no como un acto de odio racial premeditado.

“Vamos con confianza en la justicia, con perspectiva de que se haga todo objetivamente”, dijo a LA NACION Sebastián Robles, abogado de la familia, quien viajó a Río junto a Mariano, el padre de la joven.

En diálogo con LN+, Mariano cuestionó la expectativa de la pena y advirtió sobre el estado de salud de su hija: “El pedido de 15 años es una locura. (Agostina) tiene pánico, ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama”.

Páez llega a este juicio con una imagen renovada, tras haber admitido en sus redes sociales que cometió “una reacción muy grave” y pedir disculpas “de todo corazón” a quienes se sintieron humillados por su actitud.

La Justicia de Río comenzará a evaluar si ese arrepentimiento y el respaldo consular serán suficientes para morigerar los delitos que enfrenta y si podrá permitirle esperar la sentencia en su Santiago del Estero natal.

Fuente: La Nación