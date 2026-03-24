Italia vs. Irlanda del Norte, por el repechaje al Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El próximo jueves se disputarán las semifinales de los repechajes para definir los últimos seis boletos al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y uno de los encuentros más atractivos es el que disputarán Italia e Irlanda del Norte, por el Torneo A de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA). El cotejo está programado a las 16.45 (hora argentina) en el New Balance Arena de Bérgamo y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el neerlandés Danny Makkelie, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.31 contra 13.64 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 5.69.

La Azzurra , dirigida por Gennaro Gattuso y con el argentino Mateo Retegui en su plantel, es la gran favorita a quedarse con el cupo a la Copa del Mundo del Repechaje A de Europa. Se ubicó segunda en la zona I de las Eliminatorias del Viejo Continente que organizó la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA) con 18 unidades producto de seis triunfos y dos derrotas, ambas contra Noruega que dominó la tabla de posiciones con puntaje perfecto (24 de 24). Así, no pudo ingresar de forma directa a la cita ecuménica y accedió a la reclasificación.

La selección de Italia es una de las más importantes del planeta, más por su rica historia que por su presente porque tiene cuatro títulos en Mundiales -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-, pero no disputó los de Rusia 2018 y Qatar 2022 y tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014 fue eliminado en la etapa de grupos.

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El Ejército Verdiblanco, por su parte, fue tercero en el Grupo A de las Eliminatorias de Europa por detrás de Alemania y Eslovaquia. Sin embargo, accedió al repechaje gracias a su desempeño en la UEFA Nations League, que otorga plazas adicionales a los equipos mejor posicionados en ese certamen. Allí no tuvo un gran desempeño, pero se vio beneficiado por la reasignación de cupos y sueña con ser mundialista por cuarta vez en su historia después de Suecia 1958, España 1982 y México 1986.

El ganador del encuentro avanzará a la final del Repechaje A de Europa frente a quien se imponga de Gales vs. Bosnia & Hezergovina, que juegan también el próximo jueves. Los italianos, en caso de clasificar a la definición, contra cualquiera de esos rivales volvería a ser anfitrión porque está mejor ubicado en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El ganador del repechaje A irá al Grupo B del Mundial 2026 con Canadá, Qatar y Suiza.

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Fuente: La Nación