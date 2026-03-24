Encontraron muerto en la cárcel a “Cara de Camión”, un delincuente que estaba preso por varios robos

Un fuerte operativo se desplegó este sábado en la Unidad 18 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicada en Gorina , después de que un preso de 31 años fuera encontrado al borde de la muerte en su celda.

Eran cerca de las 17 cuando los agentes encontraron a Axel Leonel Álvarez Alsina agonizando, tras un supuesto intento de suicidio.

Aunque lo trasladaron de urgencia a la unidad sanitaria del penal, los médicos no lograron salvarle la vida pese a las maniobras de reanimación.

Álvarez Alsina estaba detenido a disposición del Tribunal Oral Criminal 4 del Departamento Judicial La Plata, en una causa por los delitos de robo doblemente agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.

Según el medio El día , a los 15 años ya había tenido numerosas entradas en la comisaría por diferentes asaltos.

El delincuente se encontraba alojado en un sector especial de la cárcel debido a problemas de conducta dentro del penal.

Entre los internos, Álvarez Alsina era conocido como “Cara de Camión” , un apodo que arrastraba desde su adolescencia, cuando sufrió un grave accidente.

Según detalló el portal local 0221, Alsina fue atropellado entonces por un camión y sufrió lesiones severas en la cara.

Tras la muerte, se dio aviso a la Policía y se espera que avance la investigación para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Por estas horas, la Justicia trata de esclarecer si se trató efectivamente de un suicidio o si hubo otras circunstancias involucradas.

Fuente: TN