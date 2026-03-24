Una nena de 3 años cayó de un tractor en movimiento y murió

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Una niña de 3 años murió al caer de un tractor, en un fatal accidente ocurrido en una zona rural del departamento santiagueño de Robles, en cercanías de la Ruta Nacional 34.

La tragedia se registró en el paraje La Blanca, en jurisdicción de la ciudad de Fernández, de acuerdo a fuentes policiales.

Según informó El Liberal, la menor se encontraba dentro de la cabina de un tractor en movimiento que era conducido por su padre, mientras viajaba sentada sobre las piernas de su madre.

Por causas que son materia de investigación, la puerta del vehículo se abrió de manera imprevista y la niña cayó al exterior al perder el equilibrio.

La menor quedó debajo de las ruedas de la maquinaria. En ese momento, su madre intentó sostenerla para evitar la caída, pero no logró impedir el desenlace y sufrió diversas lesiones.

Tras el hecho, la nena fue trasladada de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda, donde los médicos constataron que ingresó sin signos vitales debido a las graves heridas.

En el hecho tomó intervención la Comisaría Comunitaria Nº35, con conocimiento de la Comisaría Nº14, mientras que el fiscal de turno, Nicolás Santillán, dispuso la toma de testimonios para esclarecer lo ocurrido.



