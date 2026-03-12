Encontraron a la chica de 15 años que era buscada en Pilar

Milena A.R, la chica de 15 años que era buscada en Pilar, fue encontrada por la policía este jueves después del mediodía en buen estado de salud, según pudo confirmar TN .

La adolescente, que había sido hostigada por redes sociales y cuya desaparición generó preocupación, fue hallada sana y salva, tras cinco días de incertidumbre y angustia.

La joven vive con su tía Adriana en una casa del barrio Río Luján, en el partido bonaerense de Pilar, desde que su mamá murió hace siete años. En diálogo con El Trece , la mujer contó que se enteró de que un chico la venía hostigando hacía dos años .

“Es una nena muy compañera, no salía, solamente al colegio y a la plaza de acá a la vuelta de mi casa, pero siempre acompañada de sus hermanos o conmigo. Ese día salió al portón y alguien la estaba esperando... después no la vi más . Fueron cinco minutos que se hicieron eternos porque ella no estaba más”, relató.

