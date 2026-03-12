MADARIAGA - PASÓ EN CNM RADIO: Desde la CASER explicaron por qué las máquinas no trabajan en algunos sectores

MADARIAGA





El gerente de la CASER (Comisión Administradora de Servicios Rurales) de General Madariaga, Germán Von Saldern, explicó la situación actual de los caminos rurales y los motivos por los que en algunos sectores no se están realizando trabajos de mantenimiento.





El encargado participó del programa “La Voz del Campo” por CNM Radio 93.3, donde señaló que la falta de lluvias durante los últimos meses complica seriamente las tareas de mantenimiento.





“Es un verano que ha sido duro, prácticamente llevamos dos meses sin lluvias”, afirmó, al tiempo que indicó que todo el sector productivo está esperando precipitaciones que permitan mejorar las condiciones del suelo.





Según explicó, las escasas lluvias registradas —de apenas 3 a 8 milímetros— no generan la humedad necesaria para trabajar los caminos, ya que la tierra se seca rápidamente con el calor y el viento.





Por qué no se rastrean algunos caminos





Von Saldern aclaró que las máquinas están trabajando, pero en sectores donde las condiciones del suelo lo permiten.





En ese sentido, explicó que realizar trabajos en los caminos principales en medio de la sequía puede incluso empeorar la situación.





“Si hoy pasamos la máquina, se genera un colchón de tierra suelta que puede ser peligroso para transitar y en pocos días el camino vuelve a estar igual que antes”, sostuvo.





Además, remarcó que el intenso tránsito de camiones y maquinaria agrícola, especialmente con el inicio de la cosecha de girasol, provoca que el material suelto se disperse rápidamente, deteriorando nuevamente el camino.





Los cinco caminos principales del distrito son: Macedo, Juancho, Invernada, La Tablada y La Salada.





Muchos de ellos tienen aporte de tierra colorada, lo que mejora la transitabilidad en épocas húmedas, pero con sequía tiende a desarmarse y erosionarse con facilidad.





Trabajos que sí se están realizando





El responsable de la CASER detalló que las máquinas se encuentran trabajando en sectores donde aún hay algo de humedad, especialmente en caminos hacia la zona del mar o en tramos con suelo orgánico.





Además, se están realizando trabajos de alteo y mantenimiento en puntos específicos, como en la zona de Las Mostazas, donde históricamente se registran problemas de transitabilidad.





También destacó las tareas de limpieza y ensanche del camino que une Juancho con Macedo, donde se retiró gran cantidad de vegetación.





“Ese trabajo va a mejorar mucho la ventilación, el ingreso del sol y permitirá que el camino se seque más rápido en invierno”, explicó.





Expectativa por las lluvias





Von Saldern señaló que las lluvias pronosticadas para los próximos días podrían cambiar el panorama, ya que la humedad permitiría retomar los trabajos en los caminos principales.





“Con una buena lluvia se solucionaría gran parte del problema”, afirmó.





En ese sentido, aseguró que las máquinas están operativas y listas para salir a trabajar en cuanto las condiciones lo permitan.





Pedido de paciencia





Finalmente, el gerente de la CASER pidió comprensión a los productores y vecinos que utilizan la red vial rural.





“No estamos ajenos a la situación. Las máquinas están trabajando, pero hoy salir a rastrear los caminos principales podría ser peor. Pedimos un poco de paciencia hasta que llegue la lluvia”, concluyó.