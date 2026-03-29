En qué canal pasan Colombia vs. Francia por un amistoso hoy

Las selecciones de Colombia y Francia protagonizan este domingo desde las 16 (hora argentina) en el Northwest Stadium de Maryland, Estados Unidos, con arbitraje del norteamericano Rubiel Vázquez el amistoso más importante en el marco de la primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

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El cotejo tiene cara a cara a dos selecciones que se preparan para jugar el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y pretenden ser protagonistas. El conjunto cafetero regresa a la máxima cita del fútbol y se ajusta detalles frente a rivales de fuste. El jueves pasado jugó ante Croacia -perdió 2 a 1- y afronta el último juego antes de que el entrenador Néstor Lorenzo defina la lista de convocados para la Copa del Mundo ante uno de los mejores combinados del planeta.

Les Bleus, en tanto, son los últimos subcampeones del mundo y tienen un poderío ofensivo que hace temer a cualquier defensa. Didier Deschamps, que dejará el cargo luego del Mundial 2026 y suena con fuerza para reemplazarlo Zinedine Zidane, aspira a hacer de su equipo uno de los máximos candidatos al título y a disputar la tercera final consecutiva, algo inédito en la historia. Al igual que Colombia, días atrás disputó un amistoso de relevancia ante Brasil y le ganó 2 a 1 con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Francia con una cuota máxima de 1.68 contra 5.66 que cotuza su derrota, es decir una victoria de Colombia. El empate llega a 4.13.

El historial entre ambos países tiene cinco enfrentamientos con tres victorias de los galos y dos de los colombianos. La última vez que se vieron las caras fue en 2018 en un amistoso en París y ganó el elenco sudamericano 3 a 2, tras ir perdiendo 2 a 0.

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Fuente: La Nación