Irak encara el repechaje contra Bolivia: una odisea de viaje a México para sacar un boleto al Mundial

El fútbol, en el medio de una guerra. Una vez más. La selección de Irak llegó el domingo pasado a Monterrey, México, luego de más de 16 horas de vuelo (una travesía que totalizó 28 horas) y cambios en su agenda de viaje para afrontar el repechaje de este martes contra Bolivia , en busca de un boleto para el Mundial de 2026 . El vencedor integrará el grupo I de la Copa del Mundo, con Francia, Senegal y Noruega .

El plantel asiático arribó al Aeropuerto Internacional de Monterrey en la madrugada del domingo y se alojó en el hotel Hilton, de San Pedro Garza García, a unos 13.000 kilómetros del conflicto de Oriente Medio que involucra a Irán (vecino limítrofe de Irak), Israel y Estados Unidos.

🎥 | لقطات من الوحدة التدريبية للمنتخب الوطني اليوم 🇮🇶 ضمن التحضيرات المتواصلة للمواجهة المقبلة ⚽️ 🎥 | Imágenes de la sesión de entrenamiento de la selección nacional hoy 🇮🇶 Como parte de los preparativos continuos para el próximo partido ⚽️ 🎥 | Footage from today’s training… pic.twitter.com/U03x2uXpXt

La llegada de los Leones de Mesopotamia (en referencia al león asiático – Panthera leo persica – que habitó la región hasta inicios del siglo XX) estaba programada para el viernes de la semana pasada, pero debido a complicaciones en el espacio aéreo de Jordania, los jugadores retrasaron su vuelo al sábado 21 por la madrugada, hora de la ciudad de Ammán.

La participación del conjunto dirigido por el australiano Graham Arnold estuvo en duda debido a que el equipo iraquí no podía salir de su país por la guerra , desatada el 28 de febrero por los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Su odisea estuvo marcada por una serie de problemas para dejar su territorio y por traslados terrestres de más de 12 horas , así como por conflictos con visados en Arabia Saudita . El DT Arnold incluso pidió a FIFA aplazar el partido del repechaje intercontinental, debido a que numerosos futbolistas y miembros del cuerpo técnico estaban bloqueados en la región.

A pesar de viajar en un avión privado de FIFA , parte del equipo iraquí tuvo que hacer escala en Lisboa, Portugal, y posteriormente emprendió el vuelo hacia Monterrey. Arnold llegó el sábado, acompañado por una porción de su cuerpo técnico. La delegación asiática fue dividida en dos grupos. Uno salió de Bagdad, la capital de Irak, y el otro partió de Europa, con los jugadores que actúan fuera del país asiático.

Irak se ubica en el puesto 58° del ranking de FIFA , por delante de Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural de la Copa del Mundo, el 11 de junio, y de, por ejemplo, Arabia Saudita y Cabo Verde, ya clasificados para la gran cita. El último Mundial al que asistió el seleccionado iraquí fue México 1986 , cuando el equipo fue eliminado en la etapa de grupos.

Los entrenamientos, ya con las parte del plantel ensambladas, se desarrollan en el Colegio Irlandés, ubicado en la cabecera municipal de Monterrey. La mayoría de los futbolistas de la selección juega el torneo local, y otros lo hacen en ligas de segundo orden de Europa, como las Portugal, Noruega y Croacia.

Para este partido se espera una asistencia de unas 25.000 personas, mayoritariamente mexicanas y bolivianas, lógicamente.

En cada rincón de Monterrey… Irak está presente 🇮🇶✨ Una sola camiseta… una historia de patria 💪 في كل زاوية من مونتيري… العراق موجود 🇮🇶✨ قميص واحد… قصة وطن 💪 In every corner of Monterrey… Iraq is present 🇮🇶✨ One jersey… one story of a nation 💪 pic.twitter.com/1WpOYcy48F

La guerra en Medio Oriente cumplió su primer mes. En las últimas horas, un dron se estrelló en el yacimiento petrolífero de Majnoon, provincia de Basora, sureste de Irak, pero no explotó, según reportó el Ministerio de Defensa iraquí, que precisó que no hubo heridos ni daños materiales. Majnoon, el principal yacimiento petrolífero del sur del país, había sido atacado por drones iraníes desde el inicio de las hostilidades. Es en ese contexto que un grupo de jugadores debe pensar exclusivamente en el fútbol. Con un aliciente histórico: si ganan, jugarán un Mundial .

Mientras, el espacio aéreo iraquí está habitualmente cerrado. Y los visados resultaron otro enorme problema; de hecho, el propio Arnold estuvo varado en Emiratos Árabes Unidos a causa del conflicto. “Por favor, ayúdennos con este partido porque estamos teniendo dificultades para sacar del país a nuestros jugadores” , advirtió unos días atrás Arnold, exentrenador de la selección de Australia, a la agencia AP. El conficto ya lo había obligado a posponer la concentración previa, prevista en Houston.

🎥✨ | تركيز وعمل مستمر 🇮🇶 تحضيرات ثابتة للمواجهة المقبلة ⚽️💪 🎥✨ | Enfoque y trabajo continuo 🇮🇶 Preparación constante para el próximo partido ⚽️💪 🎥✨ | Focus and steady work 🇮🇶 Consistent preparation for the upcoming match ⚽️💪 pic.twitter.com/p4qoat2e7v

El DT se negó a alinear un equipo compuesto únicamente por jugadores que actuaran en el fútbol extranjero . “Si hubiéramos aceptado eso, no habría sido nuestro mejor equipo. Necesitábamos tener disponible a nuestro mejor equipo para el partido más importante del país en 40 años ”, manifestó. FIFA no cedió con una postergación, pero al menos ayudó en la logística.

La clasificación no fue fácil. Irak terminó segundo en su zona de la cuarta ronda de la eliminatoria asiática, por detrás de Arabia Saudita, y debió jugar un repechaje continental contra Emiratos Árabes Unidos . En el desquite, efectuado en Basra ante 62.000 espectadores, un penal convertido por Amir Al-Ammari en el minuto 17 del tiempo adicional definió la serie, 3-2. Ese resultado le abrió las puertas a la repesca intercontinental, contra Bolivia.

نعلن لكم القائمة النهائية للمنتخب الوطني العراقي لخوض الملحق الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 🇮🇶. ويغيب عن قائمة الأسود، الكابتن جلال حسن، وأحمد يحيى لعدم الجاهزية. We announce Iraq’s final squad for the FIFA World Cup Intercontinental Playoff. 🇮🇶 Iraq captain Jalal Hassan and… pic.twitter.com/ZnMvZbcWvF

¿Y ahora? La principal ausencia es la del capitán y arquero titular, Jalal Hassan , de 34 años , descartado por estar “fuera de forma física” . Entre los jugadores más destacados del plantel aparece Aymen Hussein , goleador histórico. El delantero del Al-Karma fue el máximo artillero de la Copa Asiática 2023, con 6 goles. A los 30 años , es la principal referencia ofensiva.

Ali Al-Hamadi , delantero nacido en Irak pero criado en Liverpool desde los 2 años de edad, pasó por las categorías inferiores del fútbol inglés y llegó a debutar en la Premier League por Ipswich Town en 2024. Juega en préstamo en Luton Town en la League One. Y sobresale también Zidane Iqbal , mediocampista de 22 años formado en Manchester United pero que se desempeña en Utrecht, de Países Bajos.

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Fuente: La Nación