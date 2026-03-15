En pijama y escoltada por la policía: así fue la detención de la ex “Gran Hermano” Luciana Martínez

Un nuevo video muestra el momento en que la exparticipante de Gran Hermano Luciana Martínez fue detenida por la Policía de la Ciudad y trasladada a la comisaría. La mujer trans está acusada junto a su mánager de haberle robado a un turista estadounidense en Palermo .

Las imágenes registran la secuencia completa del operativo realizado en el departamento donde vive la acusada, ubicado en Billinghurst al 1100 . Allí, los efectivos ingresaron al lugar y la arrestaron horas después de que el turista radicara la denuncia por el supuesto robo.

En el video se la ve a Martínez saliendo del edificio acompañada por varios policías. Vestía ropa de entrecasa, un jogging claro y un remerón negro, similar a un pijama o ropa para dormir. La policía la escoltó a la comisaría.

Las imágenes también muestran el momento en que los agentes revisan un bolso que fue secuestrado durante los allanamientos vinculados a la causa. Según confirmaron fuentes policiales, fue hallado en la casa del mánager de Martínez, Cristian Wagner.

Dentro del bolso, los efectivos encontraron varios objetos personales que ahora forman parte de la investigación. Entre ellos había un pasaporte, lentes, un reloj, ropa y otras pertenencias.

La detención de Martínez y Wagner se produjo anoche, después de que un ciudadano estadounidense de 40 años denunciara que ambos lo habían engañado y emborrachado para robarle.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el hombre conoció a la exparticipante y a su representante en el bar Makena , uno de los boliches más conocidos del barrio porteño de Palermo. Tras pasar varias horas juntos, cerca de las 6.40 de la mañana los tres se dirigieron al hotel donde se alojaba el turista.

Está ubicado en Fray Justo Santa María de Oro al 1800, a pocas cuadras del boliche. Al ingresar, el personal escaneó los documentos de identidad de los visitantes , lo que permitió que sus datos quedaran registrados.

Según la investigación, Wagner se retiró del lugar alrededor de las 7, mientras que Martínez se quedó en la habitación del turista hasta cerca de las 10.30. Las cámaras de seguridad del hotel captaron esos movimientos y fueron claves para reconstruir lo que pasó esa noche.

El denunciante aseguró que se despertó pasado el mediodía con pocos recuerdos de lo que sucedió durante la noche y, que al revisar sus cosas, descubrió que le faltaban varios objetos personales. Entre ellos mencionó su pasaporte, un reloj digital, una mochila y hasta su ropa interior.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 comenzaron a analizar las cámaras del hotel y los registros de ingreso. Con estos datos, pudieron identificar rápidamente a los sospechosos.

Horas después, la policía realizó el operativo en el domicilio de Martínez y detuvo tanto a la exparticipante de Gran Hermano como a su mánager.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24, a cargo del juez Alfredo Godoy y con intervención de la secretaría de Diego Hernández. Ambos imputados permanecen detenidos y en las próximas horas deberán prestar declaración indagatoria.

Fuente: TN