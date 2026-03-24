En medio de la polémica, Adorni dará mañana una conferencia de prensa, se mostrará con los Milei y suma reuniones con los ministros

Jaqueado desde múltiples frentes, Manuel Adorni volverá a ofrecer mañana una conferencia de prensa. Hace casi dos meses que no lo hace, pese a que quedó en el centro de un vendaval desde que se conoció que su mujer integró la comitiva presidencial que viajó a Nueva York, que adquirió una casa en un country que no integra la declaración jurada del Jefe de Gabinete y que el ministro y su familia viajaron en un avión privado a Punta del Este para el feriado de carnaval.

La conferencia de prensa de este miércoles será a las 11, en la Casa Rosada y con ella el Gobierno buscará retomar el control de la agenda pública luego de semanas adversas . “Es una conferencia habitual”, dijeron desde Casa Rosada, pese a que la última había sido el viernes 6 de febrero, junto al canciller Pablo Quirno .

En otro intento por retomar el control de la agenda, también a partir de este miércoles Adorni volverá a tener encuentros cara a cara con algunos de los ministros.

El viernes, en tanto, tiene planificada una actividad en la que se mostrará junto al presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei . Será un nuevo respaldo público de la cúpula del poder libertario para poner fin a las versiones, que arreciaron en los últimos días, sobre la posible salida de Adorni del cargo.

Junto a ellos estará la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , ya que el acto se realizará en un centro de formación creado por esa cartera.

Adorni quedó en el epicentro de la polémica luego de que el domingo 8 de marzo se conociera −a partir de una foto periodística− que su esposa, Bettina Julieta Angeletti , había viajado a Estados Unidos en el avión presidencial, primero a Miami y luego a Nueva York. Fue en el marco de la Argentina Week, en la que el Gobierno buscó promocionar al país como foco de inversiones.

Luego se conoció que la familia Adorni fue a Punta del Este en un jet privado durante el último feriado por carnaval junto al periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni, quien con su productora tiene un programa en la TV Pública, que depende del jefe de Gabinete. La Justicia intenta determinar quién pagó esos vuelos.

La semana pasada, LA NACION reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, operación que fue denunciada por la diputada Marcela Pagano , exlibertaria, quien pidió investigar a Adorni por enriquecimiento ilícito.

Las sucesivas revelaciones dejaron a Adorni en el centro de la escena pública y bajo la lupa judicial, en dos expedientes que están en manos de los jueces Ariel Lijo y María Servini .

Este viernes los hermanos Milei volverán a darle un respaldo explícito a Adorni. Buscan poner fin a los trascendidos sobre una eventual salida del jefe de Gabinete. Algo que en la Casa Rosada fue descartado de plano desde el primer momento, lo que no impidió que se deslizaran nombres de posibles sucesores, como el canciller Pablo Quirno y los ministros Pettovello y Diego Santilli (Interior), entre otros

Desde el comienzo del escándalo que lo tiene como protagonista Adorni se sintió respaldado por el Presidente y su hermana. Cerca de los Milei nunca se barajó la salida del funcionario .

El funcionario, que comenzó como portavoz de la administración libertaria, y en noviembre se convirtió en jefe de Gabinete, es un hombre de extrema confianza del Presidente y su hermana.

En la Casa Rosada reconocen el impacto de las revelaciones periodísticas sobre Adorni, que se sumaron a las del caso $LIBRA, que contradijeron las explicaciones que el Presidente dio sobre el lanzamiento y caída de la criptomoneda. De todos modos, confían en que lograrán evitar que ambos focos se prolonguen en el tiempo. Aunque admiten: “Cada vez que pensamos que la espuma bajaba, volvió a subir” .

A partir de este miércoles, Adorni tiene planeado una serie de reuniones con parte de su Gabinete. Se verá con los ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva ; de Justicia, Juan Bautista Mahiques ; de Hacienda, Luis Caputo ; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , y del Interior, Diego Santilli , además de la titular del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich .

Con Sturzenegger y Mahiques está previsto que se reúna este mismo miércoles. El jueves sería el turno de Bullrich, Santilli y Pettovello, y el viernes, Caputo y Monteoliva.

A Carlos Presti , ministro de Defensa, lo vio la semana pasada, y a Mario Lugones , de Salud, lo verá la próxima.

Hace por lo menos dos semanas que en el Gobierno reconocen la necesidad de retomar el control de la agenda pública y generar noticias para apaciguar los escándalos que se suscitaron y siguen vigentes.

“Tenemos que mostrar agenda, hechos, gestión, generar noticias. Esto es porque no hay otra cosa”, decía un funcionario violeta.

Fuente: La Nación